"Партия Роста" планирует участвовать в выборах в Госдуму в 2021 году

"К 2021 году мы собираемся стать парламентской партией. И для этого начинается наш этап - с сегодняшнего дня мы выбираем себе путь в Госдуму 2021 года для создания там фракции "Партии Роста". Но этот путь пока еще достаточно долгий, еще полтора года по крайней мере. Поэтому на этом пути нам еще предстоит пройти большое количество задач, проектов, выборов", - сказал Титов на собрании Санкт-Петербургского регионального отделения партии.