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"Партия Роста" планирует участвовать в выборах в Госдуму в 2021 году
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РИА Новости

"Партия Роста" планирует участвовать в выборах в Госдуму в 2021 году

14:40 20.02.2020
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© РИА Новости / Владимир ФедоренкоЗдание Государственной Думы РФ в Москве
Здание Государственной Думы РФ в Москве
© РИА Новости / Владимир Федоренко
МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. "Партия Роста" планирует участвовать в парламентских выборах в 2021 году и добиться создания своей фракции в Госдуме, сообщил председатель партии Борис Титов.
"К 2021 году мы собираемся стать парламентской партией. И для этого начинается наш этап - с сегодняшнего дня мы выбираем себе путь в Госдуму 2021 года для создания там фракции "Партии Роста". Но этот путь пока еще достаточно долгий, еще полтора года по крайней мере. Поэтому на этом пути нам еще предстоит пройти большое количество задач, проектов, выборов", - сказал Титов на собрании Санкт-Петербургского регионального отделения партии.
Кроме этого, по его словам, партия собирается активно участвовать и в выборах в 2020 году.
Сергей Шнуров
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