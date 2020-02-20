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В Иркутской области восемь человек пострадали в ДТП с микроавтобусом
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РИА Новости

В Иркутской области восемь человек пострадали в ДТП с микроавтобусом

14:39 20.02.2020
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© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкВрач скорой медицинской помощи
Врач скорой медицинской помощи
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Микроавтобус столкнулся с легковым авто на объездной автодороге в Усть-Илимске Иркутской области, пострадали восемь человек, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
"На объездной автодороге ГЭС в Усть-Илимске произошло столкновение легкового автомобиля с микроавтобусом Toyota. В результате ДТП пострадали восемь человек", - сказал собеседник агентства.
По его словам, все пострадавшие доставлены в Центральную городскую больницу Усть-Илимска. К ликвидации последствий ДТП привлекались 24 человека и девять единиц техники.
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МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Иркутская областьУсть-ИлимскРоссияПроисшествия
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