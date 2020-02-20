В Иркутской области восемь человек пострадали в ДТП с микроавтобусом

МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Микроавтобус столкнулся с легковым авто на объездной автодороге в Усть-Илимске Иркутской области, пострадали восемь человек, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
"На объездной автодороге ГЭС в Усть-Илимске произошло столкновение легкового автомобиля с микроавтобусом Toyota. В результате ДТП пострадали восемь человек", - сказал собеседник агентства.
По его словам, все пострадавшие доставлены в Центральную городскую больницу Усть-Илимска. К ликвидации последствий ДТП привлекались 24 человека и девять единиц техники.
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