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Исследование: за пять дней хакеры могут взломать любой банк
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РИА Новости

Исследование: за пять дней хакеры могут взломать любой банк

14:35 20.02.2020
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© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкПрограммирование
Программирование
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Хакеры могут попасть в сеть 7 из 8 финансовых организаций в России из интернета, в среднем для проникновения во внутреннюю сеть банка злоумышленникам требуется пять дней, такой вывод делается в исследовании компании Positive Technologies.
Исследование основано на данных анализа защищенности инфраструктуры финансовых организаций. Для формирования отчета были выбраны 18 проектов (8 внешних тестирований и 10 внутренних), выполненных для организаций кредитно-финансового сектора.
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"Эксперты Positive Technologies оценили общий уровень защиты сетевого периметра и корпоративной инфраструктуры исследованных финансовых организаций как низкий (а в ряде случаев и крайне низкий). В частности, проведенное обследование показало, что возможность проникновения во внутреннюю сеть из интернета была обнаружена для 7 из 8 проверенных организаций. В среднем для проникновения во внутреннюю сеть банка злоумышленникам требуется пять дней", - говорится в документе.
По меньшей мере одна атака в рамках пентеста (проверка на возможность проникновения в систему или сеть), выполненная с использованием известного общедоступного эксплойта (программный код, использующий уязвимость в ПО), оказывалась успешной в каждом втором банке. Эксперты обнаружили также уязвимость, которая гипотетически позволяет выполнить произвольные команды ОС на сервере и проникнуть в локальную сеть компании из интернета.
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В случае когда потенциальный атакующий уже получил доступ в сеть, для получения полного контроля над инфраструктурой ему потребуется в среднем два дня. В частности, в 8 из 10 банков системы антивирусной защиты, установленные на рабочих станциях и серверах, не препятствовали запуску специализированных ПО. Встречались также известные уязвимости, позволяющие получить полный контроль над Windows. Во всех организациях удалось получить максимальный доступ в корпоративной инфраструктуре. В ряде проектов по тестированию целями были доступ к банкоматной сети, серверам карточного процессинга (с демонстрацией возможности хищения денег), рабочим станциям топ-менеджмента, центрам управления антивирусной защитой. Во всех случаях достижение этих целей было продемонстрировано заказчику тестирования.
"Результатом пентеста в одном из случаев стало выявление следов более ранних взломов. То есть банк не только был атакован реальным злоумышленником, но и не смог своевременно выявить нападение. Учитывая такие факты, а также общий невысокий уровень защищенности, мы рекомендуем регулярно проводить тестирование на проникновение и тренинги сотрудников ИБ", - прокомментировал руководитель отдела аналитики информационной безопасности компании Евгений Гнедин.
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Positive TechnologiesРоссияТехнологииЭкономика
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