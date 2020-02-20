МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. Штурмовик Су-25 загорелся на военном аэродроме под Липецком, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.
Оба пилота самостоятельно покинули горящую машину, никто из них не пострадал, добавил собеседник агентства.
Как уточняется, инцидент произошел днем 19 февраля, когда самолет выруливал на взлетно-посадочную полосу.
Су-25 — бронированный дозвуковой штурмовик, предназначенный для непосредственной поддержки сухопутных войск над полем боя днем и ночью при визуальной видимости цели, а также уничтожения объектов с заданными координатами круглосуточно в любых метеоусловиях. В российских войсках получил прозвище "Грач".
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