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Генпрокурора попросили проверить экологическую ситуацию в Красноярске
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РИА Новости

Генпрокурора попросили проверить экологическую ситуацию в Красноярске

14:34 20.02.2020 (обновлено: 14:36 20.02.2020)
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© РИА Новости / Александр ПаниотовКрасноярск, виды города
Красноярск, виды города
© РИА Новости / Александр Паниотов
Красноярск, виды города. Архивное фото
МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Правозащитный центр "Единой России" просит генпрокуратуру проверить информацию о критической экологической обстановке в Красноярске, сообщает пресс-служба партии.
С вечера 14 февраля в Красноярске на четыре дня в связи с ухудшением экологической обстановки был объявлен режим "черного неба". Жители региона в соцсетях жаловались на головную боль, першение в горле, слезливость и ухудшение зрения. По мнению жителей Красноярска, которые установили собственную сеть мониторинга за качеством воздуха, главной причиной смога в городе является сжигание угля в котельных, ТЭЦ, предприятиях и в частном секторе.
Красноярск, виды города
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"Сопредседатель правозащитного центра "Единой России" Михаил Старшинов обратился к генпрокурору Игорю Краснову с просьбой проверить информацию о критической экологической ситуации в Красноярске, которая распространяется в СМИ и социальных сетях", - говорится в сообщении пресс-службы.
Старшинов назвал недопустимой подобную ситуацию. Он напомнил, что в рамках нацпроекта "Экология" заложены существенные средства, в том числе и на реализацию проекта "Чистый воздух". Эти средства должны быть получены регионом и освоены надлежащим образом, добавил сопредседатель правцентра ЕР.
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Михаил СтаршиновЕдиная РоссияКрасноярскОбщество
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