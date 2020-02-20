Генпрокурора попросили проверить экологическую ситуацию в Красноярске

С вечера 14 февраля в Красноярске на четыре дня в связи с ухудшением экологической обстановки был объявлен режим "черного неба". Жители региона в соцсетях жаловались на головную боль, першение в горле, слезливость и ухудшение зрения. По мнению жителей Красноярска, которые установили собственную сеть мониторинга за качеством воздуха, главной причиной смога в городе является сжигание угля в котельных, ТЭЦ, предприятиях и в частном секторе.