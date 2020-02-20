Генпрокурора попросили проверить экологическую ситуацию в Красноярске

МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Правозащитный центр "Единой России" просит генпрокуратуру проверить информацию о критической экологической обстановке в Красноярске, сообщает пресс-служба партии.
С вечера 14 февраля в Красноярске на четыре дня в связи с ухудшением экологической обстановки был объявлен режим "черного неба". Жители региона в соцсетях жаловались на головную боль, першение в горле, слезливость и ухудшение зрения. По мнению жителей Красноярска, которые установили собственную сеть мониторинга за качеством воздуха, главной причиной смога в городе является сжигание угля в котельных, ТЭЦ, предприятиях и в частном секторе.
"Сопредседатель правозащитного центра "Единой России" Михаил Старшинов обратился к генпрокурору Игорю Краснову с просьбой проверить информацию о критической экологической ситуации в Красноярске, которая распространяется в СМИ и социальных сетях", - говорится в сообщении пресс-службы.
Старшинов назвал недопустимой подобную ситуацию. Он напомнил, что в рамках нацпроекта "Экология" заложены существенные средства, в том числе и на реализацию проекта "Чистый воздух". Эти средства должны быть получены регионом и освоены надлежащим образом, добавил сопредседатель правцентра ЕР.
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