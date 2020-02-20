Меркель: многое указывает на расистские мотивы стрелка из Ханау

МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Канцлер Германии Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что многое указывает на правоэкстремистские и расистские мотивы стрельбы в городе Ханау.

В ночь на четверг неизвестный атаковал две кальянные и букмекерскую контору в Ханау в федеральной земле Гессен в центральной части Германии, были убиты, по последним данным, девять человек, еще четверо ранены. Позднее предполагаемого преступника нашли мертвым в его доме, рядом было обнаружено еще одно тело. По словам главы МВД Гессена, оно принадлежит матери стрелявшего.

"Для окончательной оценки пока еще слишком рано. Прилагаются все усилия, чтобы прояснить все обстоятельства убийств. Однако в настоящее время многое указывает на то, что преступник руководствовался правоэкстремистскими и расистскими мотивами, а также ненавистью к людям иного происхождения, иного вероисповедания или иной внешности", - заявила Меркель в ходе брифинга, трансляцию которого вели немецкие СМИ.

По словам Меркель, ей будут сообщать информацию о состоянии пострадавших и о ходе расследования.