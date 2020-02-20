Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-02-20T15:19+0300
https://ria.ru/20200220/1565011381.html
Меркель: многое указывает на расистские мотивы стрелка из Ханау
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/02/14/1564994686_0:151:3072:1879_1036x0_80_0_0_18c4f1f9de21f88bde1b689f1f22babd.jpg
РИА Новости

Меркель: многое указывает на расистские мотивы стрелка из Ханау

14:32 20.02.2020 (обновлено: 15:19 20.02.2020)
1112
© REUTERS / Kai PfaffenbachПолиция на месте стрельбы в Ханау под Франкфуртом, Германия. 20 февраля 2020
Полиция на месте стрельбы в Ханау под Франкфуртом, Германия. 20 февраля 2020
© REUTERS / Kai Pfaffenbach
МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что многое указывает на правоэкстремистские и расистские мотивы стрельбы в городе Ханау.
В ночь на четверг неизвестный атаковал две кальянные и букмекерскую контору в Ханау в федеральной земле Гессен в центральной части Германии, были убиты, по последним данным, девять человек, еще четверо ранены. Позднее предполагаемого преступника нашли мертвым в его доме, рядом было обнаружено еще одно тело. По словам главы МВД Гессена, оно принадлежит матери стрелявшего.
Судебные эксперты работают вокруг поврежденного автомобиля после стрельбы в Ханау под Франкфуртом, Германия. 20 февраля 2020
Вчера, 13:33
Предполагаемым стрелком из Ханау является 43-летний гражданин Германии
"Для окончательной оценки пока еще слишком рано. Прилагаются все усилия, чтобы прояснить все обстоятельства убийств. Однако в настоящее время многое указывает на то, что преступник руководствовался правоэкстремистскими и расистскими мотивами, а также ненавистью к людям иного происхождения, иного вероисповедания или иной внешности", - заявила Меркель в ходе брифинга, трансляцию которого вели немецкие СМИ.
По словам Меркель, ей будут сообщать информацию о состоянии пострадавших и о ходе расследования.
Канцлер отметила, что правительство Германии и все государственные институты "выступают за права и достоинство каждого человека в стране". "Мы со всей силой и решимостью выступаем против тех, кто пытается внести раскол в Германии", - подчеркнула Меркель.
На месте стрельбы в Ханау около Франкфурта, Германия. 20 февраля 2020
Вчера, 14:28
МИД Турции сообщил о гибели своих граждан при теракте в Германии
362210
Обсудить 1
Стрельба в кальянных в ГерманииАнгела МеркельВ мире
Рекомендуем
На месте стрельбы в Ханау около Франкфурта, Германия. 20 февраля 2020
МИД Турции сообщил о гибели своих граждан при теракте в Германии
На месте стрельбы в Ханау около Франкфурта, Германия. 20 февраля 2020
Глава бундестага прокомментировал стрельбу в Ханау
Сотрудники правоохранительных органов Германии входят в кальянную в городе Ханау, где произошла стрельба
В Ханау отменили традиционное карнавальное шествие из-за стрельбы
Стрельба в Ханау
Полиция задержала отца предполагаемого стрелка из Ханау, сообщили СМИ
Судебные эксперты работают вокруг поврежденного автомобиля после стрельбы в Ханау под Франкфуртом, Германия. 20 февраля 2020
Предполагаемым стрелком из Ханау является 43-летний гражданин Германии
Стрельба в Ханау
СМИ: тело матери предполагаемого стрелка из Ханау нашли в его доме
Самолет Boeing-737 авиакомпании Pegasus после жесткой посадки в Международном аэропорту имени Сабихи Гекчен в Стамбуле
СМИ назвали причины авиакатастрофы в Стамбуле
Военная полиция РФ на северо-востоке провинции Алеппо в Сирии
В Совфеде оценили инцидент с бронемашинами из России и США в Сирии
Президент Франции Эмманюэль Макрон, президент РФ Владимир Путин и канцлер Германии Ангела Меркель
Путин, Меркель и Макрон провели телефонный разговор
Полиция на месте стрельбы в Ханау под Франкфуртом, Германия. 20 февраля 2020
СМИ: предполагаемый стрелок из Ханау оставил видео с признанием
Охрана Порошенко оттеснила российскую журналистку
Охрана Порошенко оттеснила российскую журналистку
Представление доклада об обстоятельствах крушения лайнера Boeing 777 Malaysia Airlines (рейс MH17) в Нидерландах
В Австралии подтвердили подлинность попавших в Сеть документов по MH17
Туристы в одном из отелей Бодрума, Турция
АТОР: внешнеполитический фактор повлиял на бронирование туров в Турцию
Военнослужащие в Донбассе
Представители ЛНР передали ВСУ тело погибшего в Донбассе диверсанта
Евромайдан
ГБР Украины выступило за отмену амнистии участникам "евромайдана"
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:48Эксперт оценил идею повысить налог на старые автомобили
05:45Американское издание назвало преимущества Су-35 перед F-15EX
05:44Третья группа пассажиров Diamond Princess начала покидать судно
05:32В партии Зеленского предложили способ проведения "выборов" в Крыму
05:23В двух районах в Южной Корее ввели особый контроль из-за коронавируса
05:20На Дальнем Востоке в 2019 году выявили шесть финансовых пирамид
05:18Еще одного китайского студента в ДВФУ поместили на карантин
05:10Во Вьетнаме семь человек обвинили в смерти 39 мигрантов в Британии
04:54Трамп раскритиковал вручение главного "Оскара" фильму "Паразиты"
04:51Немецкий онколог назвал самый эффективный метод борьбы с раком
04:51На киностудии "Мосфильм" монтируют фильм о дальневосточном леопарде
04:49Суд в Боливии подтвердил, что Моралес не допущен к выборам в сенат
04:47Врач спрогнозировал рост числа онкологических заболеваний в Германии
04:46Адвокат: экс-глава Pemex оспорит экстрадицию из Испании
04:45Эксперты назвали самые фотогеничные уголки России для туристов
04:42Число зараженных коронавирусом в Южной Корее выросло до 156 человек
04:41Число погибших от коронавируса в Китае выросло до 2236 человек
04:39МВД заявило о 22 обращениях МФО из-за утечки баз данных клиентов
04:39Российский поезд по расчистке снега произвел фурор в Финляндии
04:36Депутат Госдумы рассказал о планах "Поискового движения России"
Лента новостейМолния