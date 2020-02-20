Ростовский минздрав создаст аккаунт в TikTok от лица человека с ВИЧ

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 20 фев - РИА Новости. Министерство здравоохранения Министерство здравоохранения Ростовской области разместило закупку на услугу по информированию населения о ВИЧ, предусматривающую, в частности, создание аккаунта в соцсети TikTok и ведение видеоблога от лица ВИЧ-инфицированного человека, следует из информации на сайте госзакупок

"Основной целью мероприятий услуги является информирование населения Ростовской области и отдельных его групп о реальной возможности инфицирования ВИЧ для каждого человека, о путях передачи вируса иммунодефицита человека, гепатитов В и С, мерах защиты от заражения, а также снижение стигмы и дискриминации людей, живущих с ВИЧ в Ростовской области", - говорится в техническом задании.

Мероприятия предполагают, в частности, модернизацию сайта Центра по борьбе со СПИДом, организацию вебинаров по ВИЧ/СПИДу, а также "создание аккаунта в социальной сети TikTok и ведение видеоблога от лица ВИЧ-инфицированного человека".

В рамках данной услуги исполнитель должен будет зарегистрировать аккаунт в TikTok и разместить в нем не менее 25 коротких тематических видеоклипов от лица ВИЧ-инфицированного. Общая тема клипов - информация о ВИЧ-инфекции доступным, но профессиональным языком, о трудностях и переживаниях относительно дискриминации и стигмы ВИЧ-инфицированных людей.

"Исполнитель должен подобрать реального человека для съемок видеоклипов в роли лица, живущего с ВИЧ (допустимо использование собирательного образа)", - сказано в документе. Видеоклипы должны быть размещены в соцсети с 15 апреля до 30 ноября текущего года и соответствовать характеристикам сети TikTok. Предполагаемые сроки проведения закупки - март 2020 года.

Журналист Юрий Дудь 11 февраля опубликовал на своем YouTube-канале фильм "ВИЧ в России - эпидемия, про которую не говорят". Фильм уже посмотрели более 14 миллионов человек. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал картину хорошей и заслуживающей внимания.