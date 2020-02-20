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Ростовский минздрав создаст аккаунт в TikTok от лица человека с ВИЧ
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РИА Новости

Ростовский минздрав создаст аккаунт в TikTok от лица человека с ВИЧ

14:29 20.02.2020 (обновлено: 14:38 20.02.2020)
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© REUTERS / Dado RuvicЛоготип TikTok на экране смартфона
Логотип TikTok на экране смартфона
© REUTERS / Dado Ruvic
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 20 фев - РИА Новости. Министерство здравоохранения Ростовской области разместило закупку на услугу по информированию населения о ВИЧ, предусматривающую, в частности, создание аккаунта в соцсети TikTok и ведение видеоблога от лица ВИЧ-инфицированного человека, следует из информации на сайте госзакупок.
"Основной целью мероприятий услуги является информирование населения Ростовской области и отдельных его групп о реальной возможности инфицирования ВИЧ для каждого человека, о путях передачи вируса иммунодефицита человека, гепатитов В и С, мерах защиты от заражения, а также снижение стигмы и дискриминации людей, живущих с ВИЧ в Ростовской области", - говорится в техническом задании.
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Мероприятия предполагают, в частности, модернизацию сайта Центра по борьбе со СПИДом, организацию вебинаров по ВИЧ/СПИДу, а также "создание аккаунта в социальной сети TikTok и ведение видеоблога от лица ВИЧ-инфицированного человека".
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В рамках данной услуги исполнитель должен будет зарегистрировать аккаунт в TikTok и разместить в нем не менее 25 коротких тематических видеоклипов от лица ВИЧ-инфицированного. Общая тема клипов - информация о ВИЧ-инфекции доступным, но профессиональным языком, о трудностях и переживаниях относительно дискриминации и стигмы ВИЧ-инфицированных людей.
"Исполнитель должен подобрать реального человека для съемок видеоклипов в роли лица, живущего с ВИЧ (допустимо использование собирательного образа)", - сказано в документе. Видеоклипы должны быть размещены в соцсети с 15 апреля до 30 ноября текущего года и соответствовать характеристикам сети TikTok. Предполагаемые сроки проведения закупки - март 2020 года.
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TikTok - популярная у молодежи соцсеть, позволяющая создавать короткие музыкальные видео, прямые эфиры и обмениваться сообщениями. Приложение TikTok доступно на более чем 150 рынках, используется более чем 1 миллиардом пользователей.
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