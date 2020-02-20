МИД Турции сообщил о гибели своих граждан при теракте в Германии

АНКАРА, 20 фев – РИА Новости. МИД МИД Турции выразил соболезнование семьям погибших при теракте в немецком городе Ханау, прежде всего, турецких граждан.

В ночь на четверг неизвестный атаковал две кальянные и букмекерскую контору в Ханау в федеральной земле Гессен в центральной части Германии, были убиты, по последним данным, девять человек, еще четверо ранены. Позднее предполагаемого преступника нашли мертвым в его доме, рядом было обнаружено тело матери стрелявшего. Подозреваемый Тобиас Р., предположительно, придерживался праворадикальных взглядов. Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер назвал случившиеся "террористическим актом насилия".

"Вчерашнее подлое нападение в городе Ханау является новым и серьезным проявлением растущего расизма и исламофобии. Мы соболезнуем семьям погибших, прежде всего наших граждан, и желаем скорейшего выздоровления раненым", - говорится в заявлении.

Отмечается, что равнодушие к борьбе с растущей в Европе ксенофобии приводит к тому, что таких атак с каждым днем становится все больше.

"Пришло время сказать "Стоп!" этим нападениям. Пришло время потребовать прекратить эти атаки. В противном случае расизм и ксенофобия могут достичь гораздо более серьезных масштабов", - говорится в заявлении турецкого МИД.

Турецкое внешнеполитическое ведомство призвало все европейские страны "объединиться против расизма и ксенофобии и говорить в один голос".