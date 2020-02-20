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МИД Турции сообщил о гибели своих граждан при теракте в Германии
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РИА Новости

МИД Турции сообщил о гибели своих граждан при теракте в Германии

14:28 20.02.2020 (обновлено: 14:40 20.02.2020)
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© REUTERS / Kai PfaffenbachНа месте стрельбы в Ханау около Франкфурта, Германия. 20 февраля 2020
На месте стрельбы в Ханау около Франкфурта, Германия. 20 февраля 2020
© REUTERS / Kai Pfaffenbach
АНКАРА, 20 фев – РИА Новости. МИД Турции выразил соболезнование семьям погибших при теракте в немецком городе Ханау, прежде всего, турецких граждан.
В ночь на четверг неизвестный атаковал две кальянные и букмекерскую контору в Ханау в федеральной земле Гессен в центральной части Германии, были убиты, по последним данным, девять человек, еще четверо ранены. Позднее предполагаемого преступника нашли мертвым в его доме, рядом было обнаружено тело матери стрелявшего. Подозреваемый Тобиас Р., предположительно, придерживался праворадикальных взглядов. Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер назвал случившиеся "террористическим актом насилия".
"Вчерашнее подлое нападение в городе Ханау является новым и серьезным проявлением растущего расизма и исламофобии. Мы соболезнуем семьям погибших, прежде всего наших граждан, и желаем скорейшего выздоровления раненым", - говорится в заявлении.
Отмечается, что равнодушие к борьбе с растущей в Европе ксенофобии приводит к тому, что таких атак с каждым днем становится все больше.
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"Пришло время сказать "Стоп!" этим нападениям. Пришло время потребовать прекратить эти атаки. В противном случае расизм и ксенофобия могут достичь гораздо более серьезных масштабов", - говорится в заявлении турецкого МИД.
Турецкое внешнеполитическое ведомство призвало все европейские страны "объединиться против расизма и ксенофобии и говорить в один голос".
"Мы стремимся продемонстрировать необходимое сотрудничество на двусторонней и международной арене в борьбе со всеми видами расизма и будем продолжать наши искренние усилия в этом направлении", - отмечается в документе.
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