Кремль обратил внимание на данные о росте числа дел против бизнесменов

МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. В Кремле обратили внимание на данные о росте уголовных дел против бизнесменов, это важная информация, ее предстоит проанализировать, заявил в четверг пресс-секретарь президента России В Кремле обратили внимание на данные о росте уголовных дел против бизнесменов, это важная информация, ее предстоит проанализировать, заявил в четверг пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков

Журналисты рассказали Пескову, что бизнес-омбудсмен Борис Титов заявил, что в России резко выросло число уголовных дел против представителей бизнеса. У пресс-секретаря президента поинтересовались, заметили ли это заявление в Кремле, что думает по этому поводу президент и в связи с чем такой рост уголовных дел.

"Мы, безусловно, обратили внимание на это сообщение, это важная информация, тем более, вы знаете, что президент выступает за то, чтобы все было подчинено задачам ускорения экономического развития и активизации внутренних инвестиций", - сказал Песков.

Он отметил, что глава государства считает, что эти процессы должны быть ограждены от какого-то излишнего влияния и давления любых ведомств, "но при условии соблюдения законности".

Журналисты спросили, считают ли в Кремле, что это предприниматели так ведут бизнес и нарушают закон, или это такое усердие правоохранительных органов.

"Эту информацию, безусловно, предстоит еще проанализировать", - ответил Песков.