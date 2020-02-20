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Кремль обратил внимание на данные о росте числа дел против бизнесменов
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РИА Новости

Кремль обратил внимание на данные о росте числа дел против бизнесменов

14:27 20.02.2020
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© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Архивное фото
МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. В Кремле обратили внимание на данные о росте уголовных дел против бизнесменов, это важная информация, ее предстоит проанализировать, заявил в четверг пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Журналисты рассказали Пескову, что бизнес-омбудсмен Борис Титов заявил, что в России резко выросло число уголовных дел против представителей бизнеса. У пресс-секретаря президента поинтересовались, заметили ли это заявление в Кремле, что думает по этому поводу президент и в связи с чем такой рост уголовных дел.
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"Мы, безусловно, обратили внимание на это сообщение, это важная информация, тем более, вы знаете, что президент выступает за то, чтобы все было подчинено задачам ускорения экономического развития и активизации внутренних инвестиций", - сказал Песков.
Он отметил, что глава государства считает, что эти процессы должны быть ограждены от какого-то излишнего влияния и давления любых ведомств, "но при условии соблюдения законности".
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Журналисты спросили, считают ли в Кремле, что это предприниматели так ведут бизнес и нарушают закон, или это такое усердие правоохранительных органов.
"Эту информацию, безусловно, предстоит еще проанализировать", - ответил Песков.
Ранее в ходе коллегии ФСБ президент России Владимир Путин заявил, что необходимо неукоснительно соблюдать права граждан и хозяйствующих субъектов, а если поступает информация о нарушениях прав предпринимателей, то, по его словам, следует оперативно реагировать.
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Борис ТитовФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Дмитрий ПесковВладимир ПутинРоссияОбщество
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