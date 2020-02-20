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Песков: дело "Сети"* на коллегии ФСБ с участием Путина не обсуждалось
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РИА Новости

Песков: дело "Сети"* на коллегии ФСБ с участием Путина не обсуждалось

14:25 20.02.2020
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© РИА Новости / Александр Вильф / Перейти в фотобанкЗаместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Заместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
© РИА Новости / Александр Вильф
Перейти в фотобанк
Заместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Архивное фото
МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Дела признанной террористической и запрещенной в РФ организации "Сеть"* и "Нового величия" на коллегии ФСБ с участием президента РФ Владимира Путина в четверг не обсуждались, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков журналистам.
Путин в четверг принял участие в заседании коллегии Федеральной службы безопасности.
Заместитель руководителя администрации президента РФ – пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
18 февраля, 12:49
В Кремле фиксируют реакцию на "дело "Сети"*
"Нет, это не затрагивалось в ходе обсуждения", - сказал журналистам Песков, отвечая на вопрос о том, обсуждались ли на коллегии ФСБ вопросы, связанные с "Сетью"* и Новым величием" или подобного рода делами.
Дело "Нового величия" сейчас рассматривается в суде Москвы. Фигурантов обвиняют в организации и участии в экстремистском сообществе. По версии следствия, они намеревались захватить власть в России путем государственного переворота. Обвиняемые утверждают, что идею создания подобной организации им подсказали внедренные сотрудники полиции и ФСБ.
Приволжский окружной военный суд на выездном заседании в Пензе 10 февраля приговорил семерых участников "Сети"* к лишению свободы на срок от 6 до 18 лет в колониях общего и строгого режимов. В зависимости от роли каждого суд признал их виновными по статьям УК РФ "Создание и участие в террористическом сообществе", "Незаконный оборот огнестрельного оружия и боеприпасов", "Незаконный оборот взрывных устройств", "Покушение на незаконный оборот наркотических средств группой лиц по предварительному сговору в крупном размере". Защита заявила, что обжалует решение.
* Террористическая организация, запрещенная в России.
Судебное заседание по делу организации Сеть (признана террористической и запрещенна в РФ)
11 февраля, 14:28
Верховный Суд считает неэтичным пока комментировать дело "Сети"*
420066
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Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Дмитрий ПесковВладимир ПутинРоссияБезопасность
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