Песков: дело "Сети"* на коллегии ФСБ с участием Путина не обсуждалось

МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Дела признанной террористической и запрещенной в РФ организации "Сеть"* и "Нового величия" на коллегии ФСБ с участием президента РФ Дела признанной террористической и запрещенной в РФ организации "Сеть"* и "Нового величия" на коллегии ФСБ с участием президента РФ Владимира Путина в четверг не обсуждались, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков журналистам.

Путин в четверг принял участие в заседании коллегии Федеральной службы безопасности.

"Нет, это не затрагивалось в ходе обсуждения", - сказал журналистам Песков, отвечая на вопрос о том, обсуждались ли на коллегии ФСБ вопросы, связанные с "Сетью"* и Новым величием" или подобного рода делами.

Дело "Нового величия" сейчас рассматривается в суде Москвы. Фигурантов обвиняют в организации и участии в экстремистском сообществе. По версии следствия, они намеревались захватить власть в России путем государственного переворота. Обвиняемые утверждают, что идею создания подобной организации им подсказали внедренные сотрудники полиции и ФСБ.

Приволжский окружной военный суд на выездном заседании в Пензе 10 февраля приговорил семерых участников "Сети"* к лишению свободы на срок от 6 до 18 лет в колониях общего и строгого режимов. В зависимости от роли каждого суд признал их виновными по статьям УК РФ "Создание и участие в террористическом сообществе", "Незаконный оборот огнестрельного оружия и боеприпасов", "Незаконный оборот взрывных устройств", "Покушение на незаконный оборот наркотических средств группой лиц по предварительному сговору в крупном размере". Защита заявила, что обжалует решение.