Депутаты Рады выехали в Полтавскую область для беседы с протестующими

Самолет с эвакуированными приземлился в Харькове после дозаправки в Киеве. Ранее пресс-служба МВД Украины сообщила, что все эвакуированные из Китая, где распространяется коронавирус нового типа, будут находиться в санатории Национальной гвардии "Новые Санжары" Полтавской области. По данным полиции, жители поселка перекрыли дорогу, протестуя против размещения эвакуированных из Китая на территории их населенного пункта, при попытке ее разблокирования произошла потасовка. В МВД заявили, что все попытки помешать размещению прилетевших из Китая будут пресечены.

"Три народных депутата от партии "Слуга народа" выехали в (поселок городского типа - ред) Новые Санжары, чтобы обеспечить конструктивность диалога между жителями и правоохранителями и не допустить провокаций, потому что создается впечатление, что кто-то сознательно раздувает конфликт", - написала Кравчук в четверг на своей странице в Facebook

По ее словам, депутаты намерены разъяснить протестующим, что власти предприняли беспрецедентные меры безопасности и сделали все возможное, чтобы коронавирус не попал в страну.

"А еще напомнить, что все мы люди, а те, кто вернулся из Китая - также украинцы", - добавила парламентарий.