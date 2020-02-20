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Депутаты Рады выехали в Полтавскую область для беседы с протестующими
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РИА Новости

Депутаты Рады выехали в Полтавскую область для беседы с протестующими

14:25 20.02.2020 (обновлено: 15:44 20.02.2020)
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© Фото : Нацполиция УкраиныЖители украинского поселка Новые Санжары, куда должны перевезти эвакуированных из Китая граждан, перекрыли дорогу межрегионального значения
Жители украинского поселка Новые Санжары, куда должны перевезти эвакуированных из Китая граждан, перекрыли дорогу межрегионального значения
© Фото : Нацполиция Украины
КИЕВ, 20 фев - РИА Новости. Группа депутатов Верховной рады Украины от пропрезидентской фракции "Слуга народа" выехали в Полтавскую область для проведения беседы с местными жителями, протестующими против въезда к ним эвакуированных украинцев и иностранцев из Китая, сообщила депутат фракции Евгения Кравчук.
Самолет с эвакуированными приземлился в Харькове после дозаправки в Киеве. Ранее пресс-служба МВД Украины сообщила, что все эвакуированные из Китая, где распространяется коронавирус нового типа, будут находиться в санатории Национальной гвардии "Новые Санжары" Полтавской области. По данным полиции, жители поселка перекрыли дорогу, протестуя против размещения эвакуированных из Китая на территории их населенного пункта, при попытке ее разблокирования произошла потасовка. В МВД заявили, что все попытки помешать размещению прилетевших из Китая будут пресечены.
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"Три народных депутата от партии "Слуга народа" выехали в (поселок городского типа - ред) Новые Санжары, чтобы обеспечить конструктивность диалога между жителями и правоохранителями и не допустить провокаций, потому что создается впечатление, что кто-то сознательно раздувает конфликт", - написала Кравчук в четверг на своей странице в Facebook.
По ее словам, депутаты намерены разъяснить протестующим, что власти предприняли беспрецедентные меры безопасности и сделали все возможное, чтобы коронавирус не попал в страну.
"А еще напомнить, что все мы люди, а те, кто вернулся из Китая - также украинцы", - добавила парламентарий.
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Беспорядки в Полтавской областиРаспространение нового коронавирусаЕвгения КравчукПолтавская областьКитайУкраинаВ мире
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