Депутаты Рады выехали в Полтавскую область для беседы с протестующими

КИЕВ, 20 фев - РИА Новости. Группа депутатов Верховной рады Украины от пропрезидентской фракции "Слуга народа" выехали в Полтавскую область для проведения беседы с местными жителями, протестующими против въезда к ним эвакуированных украинцев и иностранцев из Китая, сообщила депутат фракции Евгения Кравчук.
Самолет с эвакуированными приземлился в Харькове после дозаправки в Киеве. Ранее пресс-служба МВД Украины сообщила, что все эвакуированные из Китая, где распространяется коронавирус нового типа, будут находиться в санатории Национальной гвардии "Новые Санжары" Полтавской области. По данным полиции, жители поселка перекрыли дорогу, протестуя против размещения эвакуированных из Китая на территории их населенного пункта, при попытке ее разблокирования произошла потасовка. В МВД заявили, что все попытки помешать размещению прилетевших из Китая будут пресечены.
"Три народных депутата от партии "Слуга народа" выехали в (поселок городского типа - ред) Новые Санжары, чтобы обеспечить конструктивность диалога между жителями и правоохранителями и не допустить провокаций, потому что создается впечатление, что кто-то сознательно раздувает конфликт", - написала Кравчук в четверг на своей странице в Facebook.
По ее словам, депутаты намерены разъяснить протестующим, что власти предприняли беспрецедентные меры безопасности и сделали все возможное, чтобы коронавирус не попал в страну.
"А еще напомнить, что все мы люди, а те, кто вернулся из Китая - также украинцы", - добавила парламентарий.
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Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название – COVID-19. Число зараженных в материковом Китае уже превысило 74,5 тысячи человек, скончались 2029 человека, излечились около 16,1 тысячи. За пределами Китая в 25 странах выявлены свыше 900 случаев заражения.