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Московский метрополитен усилил меры санитарной безопасности
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РИА Новости

Московский метрополитен усилил меры санитарной безопасности

14:24 20.02.2020
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкЭмблема Московского метрополитена
Эмблема Московского метрополитена
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Московский метрополитен усилил меры санитарной безопасности пассажиров в связи с сезонным ростом заболеваемости ОРВИ, также осуществляется мониторинг в целях обеспечения безопасности и комфорта на транспорте и оказания помощи любым иностранным туристам в части получения медицинской помощи, сообщает пресс-служба метро.
"Московский метрополитен усилил меры санитарной безопасности пассажиров в связи с сезонным ростом заболеваемости ОРВИ, а также во исполнение решения правительства РФ об ограничении въезда граждан КНР в Россию, которые сегодня вступили в силу. Сотрудники Московского метрополитена осуществляют мониторинг в целях обеспечения безопасности и комфорта на транспорте и оказания помощи любым иностранным туристам в части получения медицинской помощи", - говорится в сообщении.
Отмечается, что метро пытается оградить пассажиров от инфекций и помочь тем, кто с явными признаками недомогания входит на станции. Принимаются профилактические меры.
"Если кому-то потребуется медицинская помощь, при необходимости предоставят переводчика и вызовут бригаду скорой помощи. Просим обращаться к сотрудникам на станциях в случаях необходимости",- говорится в сообщении.
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Отмечается, что в поездах уже стали вдвое чаще менять воздушные фильтры, параллельно продолжается регулярная обработка подвижного состава в депо с использованием специальных составов и ламп. Работников метро обеспечили средствами для дезинфекции.
"Благодаря тщательному контролю работы вентиляционного оборудования и комплексу обязательных санитарных мер Московский метрополитен за почти 85 лет своей истории ни разу не становился источником эпидемического распространения инфекционных болезней, не станет и сейчас", - добавили в пресс-службе.
Также отмечается, что московский метрополитен просит с пониманием отнестись к дополнительным мерам санитарной безопасности.
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