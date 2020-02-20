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Богданов провел встречу с представителем ООП
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РИА Новости

Богданов провел встречу с представителем ООП

14:23 20.02.2020
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© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанкCпециальный представитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки Михаил Богданов
Cпециальный представитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки Михаил Богданов
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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Cпециальный представитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки Михаил Богданов. Архивное фото
МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Спецпредставитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД Михаил Богданов обсудил в четверг с членом исполнительного комитета Организации освобождения Палестины (ООП), генсекретарем Фронта палестинской народной борьбы Ахмедом Мадждаляни восстановление палестинского национального единства и перспективы палестино-израильского урегулирования, сообщает МИД РФ.
"В ходе встречи, в которой участвовал также посол государства Палестина в Москве Абдельхафиз Нофал, состоялся обстоятельный обмен мнениями по складывающейся ситуации в регионе Ближнего Востока с акцентом на задачу восстановления палестинского национального единства и перспективы палестино-израильского урегулирования на существующей международно-правовой базе, включая соответствующие резолюции Совета Безопасности и Генеральной Ассамблеи ООН и Арабскую мирную инициативу", - говорится в сообщении.
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш
11 февраля, 20:06
Генсек ООН призвал Палестину и Израиль к примирению и диалогу
Президент США Дональд Трамп 28 января представил план мирного урегулирования, известный как "сделка века". План Белого дома признает Иерусалим единой и неделимой столицей Израиля, открывает для Израиля возможность аннексировать палестинские территории на Западном берегу реки Иордан и распространить свой суверенитет на Иорданскую долину, а также предлагает создание демилитаризованного палестинского государства, лишенного контроля над своими границами и воздушным пространством. В качестве будущей столицы Палестины план предлагает деревню Абу Дис в восточном пригороде Иерусалима.
Палестинцы и рад арабских стран этот план не приняли, так как он, по их мнению, лишает палестинцев права на те территории, которые предусмотрены резолюциями ООН. Глава Палестинской национальной администрации Махмуд Аббас новый план также отверг, заявив, что палестинцы настаивают на признании своего государства в границах 1967 года со столицей в Иерусалиме.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
17 февраля, 06:16
Лавров оценил "сделку века" по Израилю и Палестине
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"Сделка века" по Израилю и ПалестинеОрганизация освобождения ПалестиныДональд ТрампМихаил БогдановМахмуд АббасООНПалестинаСШАИзраильВ мире
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