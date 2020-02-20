Богданов провел встречу с представителем ООП

МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Спецпредставитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД Спецпредставитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД Михаил Богданов обсудил в четверг с членом исполнительного комитета Организации освобождения Палестины (ООП) , генсекретарем Фронта палестинской народной борьбы Ахмедом Мадждаляни восстановление палестинского национального единства и перспективы палестино-израильского урегулирования, сообщает МИД РФ.

"В ходе встречи, в которой участвовал также посол государства Палестина в Москве Абдельхафиз Нофал, состоялся обстоятельный обмен мнениями по складывающейся ситуации в регионе Ближнего Востока с акцентом на задачу восстановления палестинского национального единства и перспективы палестино-израильского урегулирования на существующей международно-правовой базе, включая соответствующие резолюции Совета Безопасности и Генеральной Ассамблеи ООН и Арабскую мирную инициативу", - говорится в сообщении.

Президент США Дональд Трамп 28 января представил план мирного урегулирования, известный как "сделка века". План Белого дома признает Иерусалим единой и неделимой столицей Израиля, открывает для Израиля возможность аннексировать палестинские территории на Западном берегу реки Иордан и распространить свой суверенитет на Иорданскую долину, а также предлагает создание демилитаризованного палестинского государства, лишенного контроля над своими границами и воздушным пространством. В качестве будущей столицы Палестины план предлагает деревню Абу Дис в восточном пригороде Иерусалима.