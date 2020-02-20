Мишустин освободил Лекарева от должности замминистра труда

МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Премьер-министр Михаил Мишустин освободил Григория Лекарева от должности замминистра труда РФ по его просьбе, соответствующее распоряжение опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.
"Освободить Лекарева Григория Григорьевича от должности заместителя министра труда и социальной защиты РФ по его просьбе", - говорится в документе.
Лекарев, в частности, занимался вопросами оказания протезно-ортопедической помощи и реабилитации инвалидов, в том числе обеспечения их техническими средствами реабилитации, проведения медико-социальной экспертизы.