В Москве распустилась верба

Аномально теплая зима наблюдается в этом году в столице. Январь стал самым теплым в истории метеонаблюдений, снег выпал в столице лишь в середине января. При этом уже в первый месяц года в столице расцвели первые подснежники, а на этой неделе уже начали распускаться почки вербы. Температурная аномалия, по данным синоптиков, нынешней зимой составляет порядка плюс 10 градусов. Ранее рекорды тепла были установлены в столице во вторник, среду и четверг.
17 декабря 2019, 10:57В Аптекарском огороде МГУ зацвели магнолии
"В 13.00 20 февраля на станции ВДНХ температура воздуха повысилась до 5,9 градуса. Солнце, даже при полупрозрачной облачности, продолжает греть, а это дает надежду, что исторический максимум температуры падет и сегодня", - говорится в сообщении.
По данным синоптиков, самая высокая температура воздуха для 20 февраля пока составляет 6 градусов, такая температура была зафиксирована в 1976 году.