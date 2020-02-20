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В Москве распустилась верба
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РИА Новости

В Москве распустилась верба

14:21 20.02.2020
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© РИА Новости / Мария СавченкоПочки вербы в Лианозовском парке Москвы
Почки вербы в Лианозовском парке Москвы
© РИА Новости / Мария Савченко
МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Показатели температуры воздуха в Москве четвертый день подряд приближаются к рекордным значениям, сообщает интернет-портал "Метеоновости".
Аномально теплая зима наблюдается в этом году в столице. Январь стал самым теплым в истории метеонаблюдений, снег выпал в столице лишь в середине января. При этом уже в первый месяц года в столице расцвели первые подснежники, а на этой неделе уже начали распускаться почки вербы. Температурная аномалия, по данным синоптиков, нынешней зимой составляет порядка плюс 10 градусов. Ранее рекорды тепла были установлены в столице во вторник, среду и четверг.
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"В 13.00 20 февраля на станции ВДНХ температура воздуха повысилась до 5,9 градуса. Солнце, даже при полупрозрачной облачности, продолжает греть, а это дает надежду, что исторический максимум температуры падет и сегодня", - говорится в сообщении.
По данным синоптиков, самая высокая температура воздуха для 20 февраля пока составляет 6 градусов, такая температура была зафиксирована в 1976 году.
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