В Москве распустилась верба

"В 13.00 20 февраля на станции ВДНХ температура воздуха повысилась до 5,9 градуса. Солнце, даже при полупрозрачной облачности, продолжает греть, а это дает надежду, что исторический максимум температуры падет и сегодня", - говорится в сообщении.