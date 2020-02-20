Кремль обеспокоен случаями невыдачи виз в США для работы в ООН

МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Тенденция с невыдачей въездных виз в США российским дипломатам для работы в ООН вызывает обеспокоенность и мешает работе этой структуры, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Мы действительно констатируем, что происходит большая проблема с невыдачей или несвоевременной выдачей въездных виз в США для наших дипломатов, которые участвуют в работе комиссий и комитетов в Организации Объединенных Наций. Это мешает работе ООН, и это является большой проблемой", - заявил Песков журналистам.
Он добавил, что Россия неоднократно ставила этот вопрос по линии дипведомства перед ООН.
"Безусловно, такая тенденция вызывает обеспокоенность. Об этом неоднократно говорило наше дипломатические ведомство", - отметил Песков.
Проблемы с выдачей виз россиянам для участия в международных мероприятиях на территории США стали возникать регулярно с 2014 года после резкого ухудшения двусторонних отношений из-за ситуации в Крыму и Донбассе. Ранее комиссия ООН по разоружению отложила заседание в связи с невыдачей в срок американской визы главе российской делегации, главе отдела МИД России по вопросам многостороннего разоружения Константину Воронцову.
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