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Кремль обеспокоен случаями невыдачи виз в США для работы в ООН
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РИА Новости

Кремль обеспокоен случаями невыдачи виз в США для работы в ООН

14:17 20.02.2020
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© AP Photo / Jason DeCrowКонтрольно-пропускной пункт безопасности у штаб-квартиры Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке во время проведения Генеральной Ассамблеи
Контрольно-пропускной пункт безопасности у штаб-квартиры Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке во время проведения Генеральной Ассамблеи
© AP Photo / Jason DeCrow
МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Тенденция с невыдачей въездных виз в США российским дипломатам для работы в ООН вызывает обеспокоенность и мешает работе этой структуры, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Мы действительно констатируем, что происходит большая проблема с невыдачей или несвоевременной выдачей въездных виз в США для наших дипломатов, которые участвуют в работе комиссий и комитетов в Организации Объединенных Наций. Это мешает работе ООН, и это является большой проблемой", - заявил Песков журналистам.
Он добавил, что Россия неоднократно ставила этот вопрос по линии дипведомства перед ООН.
"Безусловно, такая тенденция вызывает обеспокоенность. Об этом неоднократно говорило наше дипломатические ведомство", - отметил Песков.
Проблемы с выдачей виз россиянам для участия в международных мероприятиях на территории США стали возникать регулярно с 2014 года после резкого ухудшения двусторонних отношений из-за ситуации в Крыму и Донбассе. Ранее комиссия ООН по разоружению отложила заседание в связи с невыдачей в срок американской визы главе российской делегации, главе отдела МИД России по вопросам многостороннего разоружения Константину Воронцову.
Председатель комитета Совета Федерации РФ по международным делам Константин Косачев выступает на заседании Ученого совета ИМЭМО РАН имени Е.М. Примакова, посвященном 90-летию со дня рождения Е. М. Примакова. 28 октября 2019
19 февраля, 14:07
Косачев прокомментировал невыдачу дипломату американской визы
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Дмитрий ПесковООНРоссияСШАВ мире
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