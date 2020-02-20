Кремль обеспокоен случаями невыдачи виз в США для работы в ООН

"Мы действительно констатируем, что происходит большая проблема с невыдачей или несвоевременной выдачей въездных виз в США для наших дипломатов, которые участвуют в работе комиссий и комитетов в Организации Объединенных Наций. Это мешает работе ООН, и это является большой проблемой", - заявил Песков журналистам.