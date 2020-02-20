Клишас заявил, что поправки в Конституцию повысят доверие к власти

"Предложенные поправки в конституцию, помимо всего прочего, позволят повысить доверие граждан ко всей системе публичного управления и обеспечат развитие диалога между обществом и властью, необходимого для достижения результатов, которые будут значимы для каждого гражданина", - заявил Клишас на международной общественной дискуссии "Социальное государство: парадигма 2020".

Он также отметил, что современная российская государственность является социальной, а задачей общества является преумножение тех успехов, которые достигнуты в социальной сфере.

"Я надеюсь, что поправки в конституцию будут как фиксировать соответствующий уровень, так и, как я сказал, ограничивать усмотрение органов государственной власти в части проведения экономической политики, несоответствующей принципам социального государства", - добавил сенатор.