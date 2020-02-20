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Клишас заявил, что поправки в Конституцию повысят доверие к власти
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РИА Новости

Клишас заявил, что поправки в Конституцию повысят доверие к власти

14:12 20.02.2020
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкАндрей Клишас
Андрей Клишас
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Андрей Клишас. Архивное фото
МОСКВА 20 фев - РИА Новости. Поправки, которые президент предлагает внести в конституцию, позволят повысить доверие граждан к публичной власти, а также помогут наладить диалог между властью и обществом, считает сопредседатель рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в конституцию, сенатор Андрей Клишас.
"Предложенные поправки в конституцию, помимо всего прочего, позволят повысить доверие граждан ко всей системе публичного управления и обеспечат развитие диалога между обществом и властью, необходимого для достижения результатов, которые будут значимы для каждого гражданина", - заявил Клишас на международной общественной дискуссии "Социальное государство: парадигма 2020".
Он также отметил, что современная российская государственность является социальной, а задачей общества является преумножение тех успехов, которые достигнуты в социальной сфере.
"Я надеюсь, что поправки в конституцию будут как фиксировать соответствующий уровень, так и, как я сказал, ограничивать усмотрение органов государственной власти в части проведения экономической политики, несоответствующей принципам социального государства", - добавил сенатор.
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