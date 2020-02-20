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https://ria.ru/20200220/1565010352.html
Власти Саранска объяснили видео с разгоняющим лужу трактористом
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РИА Новости

Власти Саранска объяснили видео с разгоняющим лужу трактористом

14:10 20.02.2020 (обновлено: 16:17 20.02.2020)
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 20 фев — РИА Новости. Тракторист с резонансного видео, который ковшом разгонял лужу в Саранске, пытался добраться до ливневки, объяснили РИА Новости в городской администрации.
Видео с трактором, который безуспешно пытается убрать ковшом воду из лужи рядом с остановкой пассажирского транспорта, появилось в сообществе "ВКонтакте" "Саранск. Доска позора". В интернете с иронией отнеслись к такому необычному способу "уборки" луж, предположив, что тракторист развлекается в отсутствие снега.

"Тракторист таким образом пробирался к ливневке, чтобы расчистить ее, пытался найти ливневку под водой", — заявили в горадминистрации.

Собеседница агентства рассказала, что из-за капризов погоды, когда днем все тает, а вечером подмерзает, ливневая канализация забивается наледью. "Кроме того, дороги обрабатываются песко-соляной смесью, это тоже способствует тому, что ливневки забиваются и вода не уходит", — объяснила она.
В горадминистрации добавили, что работникам муниципальных предприятий не давали поручений разгонять воду таким образом. С трактористом пообещали провести профилактическую беседу о том, что в подобных случаях надо использовать специальную технику для откачки воды.
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