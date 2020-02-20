Власти Саранска объяснили видео с разгоняющим лужу трактористом

"Тракторист таким образом пробирался к ливневке, чтобы расчистить ее, пытался найти ливневку под водой", — заявили в горадминистрации.

Собеседница агентства рассказала, что из-за капризов погоды, когда днем все тает, а вечером подмерзает, ливневая канализация забивается наледью. "Кроме того, дороги обрабатываются песко-соляной смесью, это тоже способствует тому, что ливневки забиваются и вода не уходит", — объяснила она.