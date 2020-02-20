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Туризм
2020-02-20T14:09+0300
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АТОР: ситуация с Diamond Princess почти не повлияла на продажу круизов
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РИА Новости

АТОР: ситуация с Diamond Princess почти не повлияла на продажу круизов

14:09 20.02.2020
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© РИА Новости / Илья Тимин / Перейти в фотобанкКруизное судно на рейде рядом с городом Илулиссат в акватории острова Гренландия
Круизное судно на рейде рядом с городом Илулиссат в акватории острова Гренландия
© РИА Новости / Илья Тимин
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Круизное судно на рейде рядом с городом Илулиссат в акватории острова Гренландия
МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Ситуация с круизным лайнером Diamond Princess, поставленном на карантин из-за коронавируса в японском порту Йокогама, не оказала заметного негативного влияния на реализацию морских круизных туров в России, заявила РИА Новости исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.
Судно Diamond Princess находится в порту Йокогама с 3 февраля, официально двухнедельный карантин был объявлен 5 февраля из-за того, что у одного из пассажиров, покинувшего судно в Гонконге, был выявлен новый тип коронавирусной инфекции. В настоящий момент на лайнере находятся менее 3 тысяч человек. Первые 400 человек покинули судно в среду. Ориентировочно, все пассажиры смогут покинуть судно к 21 февраля. Всего к вечеру среды на судне выявлен 621 случай заболевания.
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Собеседник агентства сообщила, что сразу после появления сообщений о карантине лайнера в порту Йокогама было отмечено снижение спроса на круизные туры, следующие по тихоокеанским маршрутам в регионы Юго-Восточной Азии.
"Однако круизный рынок отличается большей стабильностью по сравнению с другими видами туризма. Обычно он продолжает расти даже тогда, когда туристический рынок стагнирует по каким-то причинам", - уточнила Ломидзе.
"Поскольку на фоне коронавируса был пока только один негативный пример с круизным лайнером Diamond Princess, то сейчас мы опять наблюдаем стабилизацию спроса. Можно сказать, что на российском рынке ситуация с судном Diamond Princess особого негативного влияния не оказала. Единственно, что туристы звонят и спрашивают, будут ли на судне, которое они выбирают для путешествий, граждане Китая", - прокомментировала ситуацию представитель АТОР.
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ТуризмРаспространение нового коронавирусаМайя ЛомидзеАссоциация туроператоров России (АТОР)В мире
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