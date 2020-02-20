Дата саммита с Турцией и Ираном по Сирии не согласована, заявил Песков

МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Проработка встречи президентов РФ, Турции и Ирана Владимира Путина, Тайипа Эрдогана и Хасана Роухани по Сирии ведется, дата пока не согласована, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Действительно с иранской стороной были переговоры на этот счет, ведется проработка этого саммита. В данном случае есть согласие российской стороны на определенные даты. Но вы знаете, что предстоит согласовать три графика глав государств. Пока это согласование не завершилось. Как только и если это будет сделано, то мы всех проинформируем", - сказал Песков журналистам.
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