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В Гидрометцентре предупредили о "махрово-красной" пятидневке
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РИА Новости

В Гидрометцентре предупредили о "махрово-красной" пятидневке

14:07 20.02.2020 (обновлено: 18:12 20.02.2020)
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© Максим БлиновМолодой человек в музее-заповеднике "Коломенское"
Молодой человек в музее-заповеднике Коломенское
© Максим Блинов
МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня" дал прогноз, какая будет погода в России в ближайшие пять дней.
"Везде цвет красный, махрово-красный, только Чукотка составляет исключение".
Директор Гидрометцентра России Роман Вильфанд во время пресс-конференции в Международном мультимедийном пресс-центре МИА Россия сегодня. 18 октября 2017
Роман Вильфанд
На метеорологической карте красным цветом обозначаются участки, где температура значительно выше нормы.
Говоря о погоде в Москве и области, Вильфанд отметил, что в ближайшие два дня ожидается солнце, осадков не будет.
"Ночью около нуля, днем +4...+6. <…> Такая погода — солнце и переменная облачность — связана с тем, что давление у нас повышенное. Двадцать третьего (февраля. — Прим. ред.) осадки в виде мокрого снега и дождя. Температура все-таки высокая. Ночью около нуля, днем — два-четыре градуса тепла", — сказал Вильфанд.
Он добавил, что 24 февраля температура понизится, при этом ветер уменьшится.
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ЧукоткаРоман ВильфандГидрометцентрРоссияОбщество
Популярные комментарии
Вильфанд в своем амплуа. То оранжевое лето, то красно-махровая пятидневка. Ждем серо-буро-козявчатою весну.
20 февраля, 14:22
Д Денис Хорошев
4121201
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