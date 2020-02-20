В Гидрометцентре предупредили о "махрово-красной" пятидневке

Говоря о погоде в Москве и области, Вильфанд отметил, что в ближайшие два дня ожидается солнце, осадков не будет.

"Ночью около нуля, днем +4...+6. <…> Такая погода — солнце и переменная облачность — связана с тем, что давление у нас повышенное. Двадцать третьего (февраля. — Прим. ред.) осадки в виде мокрого снега и дождя. Температура все-таки высокая. Ночью около нуля, днем — два-четыре градуса тепла", — сказал Вильфанд.