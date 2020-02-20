В Гидрометцентре предупредили о "махрово-красной" пятидневке

МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня" дал прогноз, какая будет погода в России в ближайшие пять дней.
На метеорологической карте красным цветом обозначаются участки, где температура значительно выше нормы.
Говоря о погоде в Москве и области, Вильфанд отметил, что в ближайшие два дня ожидается солнце, осадков не будет.
"Ночью около нуля, днем +4...+6. <…> Такая погода — солнце и переменная облачность — связана с тем, что давление у нас повышенное. Двадцать третьего (февраля. — Прим. ред.) осадки в виде мокрого снега и дождя. Температура все-таки высокая. Ночью около нуля, днем — два-четыре градуса тепла", — сказал Вильфанд.
Он добавил, что 24 февраля температура понизится, при этом ветер уменьшится.