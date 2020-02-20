Мишустин назначил Пугачева заместителем министра здравоохранения

МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин назначил Павла Пугачева заместителем министра здравоохранения РФ, соответствующее распоряжение опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.
"Назначить Пугачева Павла Сергеевича заместителем министра здравоохранения РФ", - говорится в документе.
Кроме того, другим документом Мишустин освободил от должности заместителя руководителя Федерального медико-биологического агентства Андрея Середу по его просьбе.
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