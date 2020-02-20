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Мишустин назначил Пугачева заместителем министра здравоохранения
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РИА Новости

Мишустин назначил Пугачева заместителем министра здравоохранения

14:02 20.02.2020 (обновлено: 14:16 20.02.2020)
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© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит совещание с членами кабинета министров РФ
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит совещание с членами кабинета министров РФ
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин назначил Павла Пугачева заместителем министра здравоохранения РФ, соответствующее распоряжение опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.
"Назначить Пугачева Павла Сергеевича заместителем министра здравоохранения РФ", - говорится в документе.
Кроме того, другим документом Мишустин освободил от должности заместителя руководителя Федерального медико-биологического агентства Андрея Середу по его просьбе.
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