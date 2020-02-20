"Аэрофлот" вводит невозвратные тарифы для "комфорта" и "бизнеса"

МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. "Аэрофлот" с 4 марта вводит невозвратные тарифы для классов "комфорт" и "бизнес", говорится в сообщении компании.

"Группа "Аэрофлот" с 4 марта 2020 года вводит новую тарифную группу "Базовый/Base" для классов "бизнес" и "комфорт". Билеты, приобретенные по новому тарифу, являются невозвратными, но более доступными по цене. Новая тарифная группа "Базовый/Base" распространяется на всю маршрутную сеть группы "Аэрофлот", включая рейсы дочерних компаний "Россия" и "Аврора" (есть исключения)", - указывается в сообщении.

При этом пассажирам класса "бизнес" будут предоставлены традиционные привилегии: предварительный выбор места в салоне, доступ в зал повышенной комфортности в российских и международных аэропортах. Отмечается, что в стоимость билета включен провоз ручной клади и одного места багажа весом не более 32 килограммов.

Пассажиры класса "комфорт" смогут предварительно выбрать место в салоне, провезти ручную кладь и одно место багажа весом не более 23 килограммов. При необходимости пассажир сможет оплатить перевозку дополнительного места, регистрируемого багажа заранее со скидкой при бронировании или после покупки билета на сайте, в мобильном приложении, офисах продаж и у уполномоченных агентов. Скидка на покупку багажа также предоставляется в день вылета, но при условии оплаты услуги через сайт или мобильное приложение "Аэрофлота".

"Мы постоянно анализируем запросы ключевых клиентских групп, а также мировой опыт и тенденции, и регулярно совершенствуем линейку тарифов. Новая тарифная группа дополнит и расширит существующее предложение. Тариф "Базовый/Base" подходит тем, кто склонен точнее планировать будущие полеты и путешествия, ценит комфорт и премиальный сервис, при этом рационально относится к расходам", - заявил заместитель гендиректора "Аэрофлота" Андрей Чиханчин, слова которого приводятся в сообщении.