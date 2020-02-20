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"Аэрофлот" вводит невозвратные тарифы для "комфорта" и "бизнеса"
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РИА Новости

"Аэрофлот" вводит невозвратные тарифы для "комфорта" и "бизнеса"

14:00 20.02.2020
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкВ салоне российского самолета SuperJet-100
В салоне российского самолета SuperJet-100
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. "Аэрофлот" с 4 марта вводит невозвратные тарифы для классов "комфорт" и "бизнес", говорится в сообщении компании.
"Группа "Аэрофлот" с 4 марта 2020 года вводит новую тарифную группу "Базовый/Base" для классов "бизнес" и "комфорт". Билеты, приобретенные по новому тарифу, являются невозвратными, но более доступными по цене. Новая тарифная группа "Базовый/Base" распространяется на всю маршрутную сеть группы "Аэрофлот", включая рейсы дочерних компаний "Россия" и "Аврора" (есть исключения)", - указывается в сообщении.
При этом пассажирам класса "бизнес" будут предоставлены традиционные привилегии: предварительный выбор места в салоне, доступ в зал повышенной комфортности в российских и международных аэропортах. Отмечается, что в стоимость билета включен провоз ручной клади и одного места багажа весом не более 32 килограммов.
Пассажиры класса "комфорт" смогут предварительно выбрать место в салоне, провезти ручную кладь и одно место багажа весом не более 23 килограммов. При необходимости пассажир сможет оплатить перевозку дополнительного места, регистрируемого багажа заранее со скидкой при бронировании или после покупки билета на сайте, в мобильном приложении, офисах продаж и у уполномоченных агентов. Скидка на покупку багажа также предоставляется в день вылета, но при условии оплаты услуги через сайт или мобильное приложение "Аэрофлота".
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"Мы постоянно анализируем запросы ключевых клиентских групп, а также мировой опыт и тенденции, и регулярно совершенствуем линейку тарифов. Новая тарифная группа дополнит и расширит существующее предложение. Тариф "Базовый/Base" подходит тем, кто склонен точнее планировать будущие полеты и путешествия, ценит комфорт и премиальный сервис, при этом рационально относится к расходам", - заявил заместитель гендиректора "Аэрофлота" Андрей Чиханчин, слова которого приводятся в сообщении.
"Аэрофлот" - крупнейшая российская авиакомпания, располагающая самым молодым самолётным парком в мире среди авиакомпаний с численностью более ста воздушных судов. В 2019 году "Аэрофлот" перевёз 37,2 миллиона человек, а с учётом авиакомпаний группы "Аэрофлот" - 60,7 миллиона.
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АэрофлотНовости компаний - Экономика
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