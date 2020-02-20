Жителя Орска подозревают в организации заказного убийства знакомого

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 20 фев - РИА Новости. Житель города Житель города Орска задержан по подозрению в организации убийства по найму своего знакомого, сообщает следственное управление СК РФ по Оренбургской области

По данным следствия, подозреваемый решил организовать убийство своего знакомого из мести из-за длительных неприязненных отношений и семейного конфликта. В качестве исполнителя преступления он привлек 51-летнего мужчину, пообещав ему вознаграждение. Однако "исполнитель" сообщил о преступном плане сотрудникам правоохранительных органов. Под контролем оперативных сотрудников было инсценировано убийство.

"Девятнадцатого февраля "исполнитель" сообщил подозреваемому о якобы совершенном убийстве и представил доказательства в виде записи с инсценировкой. При передаче денег мужчина был задержан сотрудниками полиции при поддержке бойцов ОМОН управления Росгвардии по Оренбургской области", - говорится в сообщении регионального СУСК.