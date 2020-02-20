Google выпустила новую версию Android

Отмечается, что компания сделала релиз "раньше, чем обычно", чтобы разработчики могли заранее оценить новшества и указать на баги и ошибки.

Одно из главных новшеств — возможность давать приложениям доступ к микрофону, камере и геолокации только на время работы, то есть одноразово, а не на постоянной основе. Кроме того, изменена работа аутентификации по биометрическим данным, повышена безопасность хранения и передачи информации.