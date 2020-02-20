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Google выпустила новую версию Android
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РИА Новости

Google выпустила новую версию Android

14:00 20.02.2020 (обновлено: 15:24 20.02.2020)
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© AP Photo / Jens MeyerЛоготип компании Google
Логотип компании Google
© AP Photo / Jens Meyer
МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. Google выпустила версию операционной системы Android 11 для разработчиков приложений, сообщает портал 9to5google.
Отмечается, что компания сделала релиз "раньше, чем обычно", чтобы разработчики могли заранее оценить новшества и указать на баги и ошибки.
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Одно из главных новшеств — возможность давать приложениям доступ к микрофону, камере и геолокации только на время работы, то есть одноразово, а не на постоянной основе. Кроме того, изменена работа аутентификации по биометрическим данным, повышена безопасность хранения и передачи информации.
Создатели также обновили сервис обмена сообщениями и систему создания "длинных" скриншотов.
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