Google выпустила новую версию Android

МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. Google выпустила версию операционной системы Android 11 для разработчиков приложений, сообщает портал 9to5google.
Отмечается, что компания сделала релиз "раньше, чем обычно", чтобы разработчики могли заранее оценить новшества и указать на баги и ошибки.
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Новую версию Android можно установить на смартфоны серии Pixel, начиная с моделей Pixel 2 и Pixel XL.
Одно из главных новшеств — возможность давать приложениям доступ к микрофону, камере и геолокации только на время работы, то есть одноразово, а не на постоянной основе. Кроме того, изменена работа аутентификации по биометрическим данным, повышена безопасность хранения и передачи информации.
Создатели также обновили сервис обмена сообщениями и систему создания "длинных" скриншотов.
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