Британец нашел на пляже послание в бутылке, отправленное 80 лет назад

МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. Британец обнаружил на пляже острова Джерси послание в бутылке, которая дрейфовала в воде не менее 80 лет, Британец обнаружил на пляже острова Джерси послание в бутылке, которая дрейфовала в воде не менее 80 лет, сообщает UPI.

Найджел Хилл выгуливал на пляже лабрадора Реджи и обнаружил стеклянную бутылку с письмом от 5 сентября 1938 года.

Оно было подписано Джоном Стэплфордом. Автор просил, чтобы человек, который найдет бутылку, связался с отправителем. Там был указан адрес дома в графстве Хартфордшир, расположенном на юго-востоке Англии.

Хилл рассказал, что ему с помощью соцсетей удалось связаться людьми, проживающими по указанному адресу сейчас, сообщает подробности Jersey Evening Post. Но они не были знакомы с отправителем и не знали, как связаться с его семьей.

Правда, одна из соседок изучила документы указанного в письме дома и выяснила, что Джон Стэплфорд купил его в 1921 году.

Пользователи, имеющие доступ к записям о рождении и смерти, сообщили Хиллу, что, по всей вероятности, автор письма родился в 1889 году, был госслужащим, работал в таможенных органах, был женат на женщине по имени Нелли. Он умер в 1980 году и похоронен в графстве Норфолк.