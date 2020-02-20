Минздрав рассказал о ходе эвакуации украинцев из Китая

КИЕВ, 20 фев - РИА Новости. Министр здравоохранения Украины Зоряна Скалецкая заявила, что эвакуация украинцев из Китая идет по плану, все пассажиры и члены экипажа чувствуют себя хорошо и готовятся к размещению на карантин.
Ранее замминистра внутренних дел Антон Геращенко заявил, что санаторий Министерства внутренних дел Украины, который находится в поселке Новые Санжары, готов принять на карантин эвакуированных из Китая из-за коронавируса украинцев.
"Хочу сообщить, что эвакуация граждан Украины из Китая идет по плану. Пассажиры и члены экипажа чувствуют себя хорошо и готовятся к перевозке в место обсервации. Мы готовы их встречать", - написала Скалецкая на странице в Facebook.
Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название – COVID-19. Число зараженных в материковом Китае уже превысило 74,5 тысячи человек, скончались 2 029 человека, излечились около 16,1 тысячи. За пределами Китая в 25 странах выявлены свыше 900 случаев заражения.
28 января, 11:11Карта распространения нового коронавируса