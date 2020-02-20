Из незрелой замороженной яйцеклетки впервые родился здоровый ребенок

МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. Во Франции зарегистрирован первый в истории случай рождения здорового ребенка из незрелой яйцеклетки, которая была взята у матери, больной раком до проведения курса химиотерапии, и заморожена на пять лет. Описание Во Франции зарегистрирован первый в истории случай рождения здорового ребенка из незрелой яйцеклетки, которая была взята у матери, больной раком до проведения курса химиотерапии, и заморожена на пять лет. Описание приводится в журнале Annals of Oncology.

Пять лет назад 29-летней француженке поставили диагноз — рак молочной железы. Врачи назначили ей курс химиотерапии, предупредив, что после этого она может стать бесплодной.

Майкл Гринберг (Michael Grynberg), руководитель отдела репродуктивной медицины и сохранения фертильности в университетской больнице Антуана Беклера под Парижем предложил пациентке заморозить ее яйцеклетки до начала лечения. УЗИ показало, что в ее яичниках было 17 маленьких заполненных жидкостью мешочков с яйцеклетками. Но проблема заключалась в том, что клетки были незрелыми.

Использование гормонов для стимулирования яичников к созреванию яйцеклеток заняло бы слишком много времени и могло усугубить рак, ускорив рост опухоли. Поэтому медики решили, что лучшим вариантом будет извлечь незрелые клетки и заморозить их. Это было абсолютно новым вариантом технологии криоконсервации яйцеклеток — методом IVM (in vitro maturation) — с созреванием в лаборатории и последующей витрификацией — сильного охлаждения без образования кристаллов льда.

Через пять лет, когда женщина излечилась от рака, у нее было диагностировано бесплодие. Тогда яйцеклетки разморозили, оплодотворили и один эмбрион был перенесен в матку. 34-летняя пациентка забеременела и в срок родила абсолютно здорового мальчика.

Авторы публикации отмечают, что это первый успешный случай беременности и родов у онкологических больных с яйцеклетками, перенесшими IVM и длительное замораживание.

"Техника сохранения путем замораживания без гормональной стимуляции работает менее эффективно, но в этом случае у нас действительно не было выбора", — сообщил агентству Франс Пресс Майкл Гринберг.

Ученый считает, что новый метод открывает новые возможности иметь детей для целой категории онкологических больных. После 40 лет около 40 процентов больных раком молочной железы переходят в менопаузу из-за лечения. В 30 лет этот показатель составляет от 15 до 20 процентов.

"Мы показали, что эта техника, даже если она может быть улучшена, позволяет женщинам в этой ситуации иметь детей", — сказал Гринберг.