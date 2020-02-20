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Россия-Китай: Главное
Россия-Китай: Главное
2020-02-20T13:52+0300
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В Ухане введены в эксплуатацию еще две больницы с военными медиками
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РИА Новости

В Ухане введены в эксплуатацию еще две больницы с военными медиками

13:52 20.02.2020
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© REUTERS / China DailyСотрудник лаборатории в китайском городе Ухань
Сотрудник лаборатории в китайском городе Ухань
© REUTERS / China Daily
МОСКВА, 20 фев - Проект "Россия-Китай: Главное". Еще два лечебных учреждения, находящихся под контролем военных медицинских работников и работающих по образцу больницы "Хошэньшань", были введены в эксплуатацию в среду в городе Ухань, административном центре провинции Хубэй (Центральный Китай), эпицентре вспышки новой коронавирусной пневмонии (COVID-19).
В больнице "Тайкан Тунцзи" и одном из филиалов Клиники охраны здоровья матери и ребенка провинции Хубэй в Ухане будут работать 2600 медицинских работников из вооруженных сил Китая.
Эти две больницы вместимостью 860 и 700 койко-мест соответственно, не вводились в эксплуатацию, пока не были переоборудованы в специализированные лечебницы для приема пациентов во время эпидемии.
К концу среды рассчитанная на 860 койко-мест больница "Тайкан Тунцзи" была подготовлена для приема пациентов с COVID-19, при этом вышеупомянутый филиал Клиники охраны здоровья матери и ребенка провинции Хубэй открыл два инфекционных отделения, которые могут принять 84 пациента со стандартными симптомами и 20 человек, находящихся в тяжелом состоянии.
Медицинские работники во временном госпитале для лечения пациентов с коронавирусом, в Ухане, провинция Хубэй
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К настоящему времени вооруженные силы направили более 4000 медицинских работников для поддержки пров. Хубэй в борьбе с эпидемией.
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