В Ухане введены в эксплуатацию еще две больницы с военными медиками

МОСКВА, 20 фев - Проект "Россия-Китай: Главное". Еще два лечебных учреждения, находящихся под контролем военных медицинских работников и работающих по образцу больницы "Хошэньшань", были введены в эксплуатацию в среду в городе Ухань, административном центре провинции Хубэй (Центральный Китай), эпицентре вспышки новой коронавирусной пневмонии (COVID-19). Еще два лечебных учреждения, находящихся под контролем военных медицинских работников и работающих по образцу больницы "Хошэньшань", были введены в эксплуатацию в среду в городе Ухань, административном центре провинции Хубэй (Центральный Китай), эпицентре вспышки новой коронавирусной пневмонии (COVID-19).

В больнице "Тайкан Тунцзи" и одном из филиалов Клиники охраны здоровья матери и ребенка провинции Хубэй в Ухане будут работать 2600 медицинских работников из вооруженных сил Китая.

Эти две больницы вместимостью 860 и 700 койко-мест соответственно, не вводились в эксплуатацию, пока не были переоборудованы в специализированные лечебницы для приема пациентов во время эпидемии.

К концу среды рассчитанная на 860 койко-мест больница "Тайкан Тунцзи" была подготовлена для приема пациентов с COVID-19, при этом вышеупомянутый филиал Клиники охраны здоровья матери и ребенка провинции Хубэй открыл два инфекционных отделения, которые могут принять 84 пациента со стандартными симптомами и 20 человек, находящихся в тяжелом состоянии.