На Урале увеличили выплаты на жилье врачам при переезде в село

ЧЕЛЯБИНСК, 20 фев – РИА Новости. Власти Челябинской области увеличили размер субсидии для покупки жилья для врачей и фельдшеров, которые будут работать в удаленных сельских населенных пунктах региона, с 1 миллиона до 1,5 миллиона рублей и с 500 тысяч до 750 тысяч рублей соответственно, сообщила пресс-служба губернатора.
"Увеличивается выплата по программам "Земский доктор" и "Земский фельдшер". Раньше размер субсидии составлял 1 миллион для врача и полмиллиона для фельдшера, сейчас будет 1,5 миллиона и 750 тысяч соответственно. Нужно работать с муниципалитетами, с медицинскими учреждениями. В целом это существенная надбавка, и надо об этом говорить", - цитирует пресс-служба слова министра здравоохранения региона Юрия Семенова на заседании правительства области.
По его словам, благодаря увеличению выплаты только за счет реализации этих программ в текущем году власти рассчитывают привлечь в города и районы 74 врача и 43 фельдшера.
Он уточнил, что единовременные выплаты дифференцированные и будут зависеть от особенностей местности, в которую врачи и фельдшеры приедут работать. Так, 1,5 миллиона рублей составит областная субсидия для врачей и 750 тысяч рублей для фельдшеров, прибывших или переехавших в удаленные и труднодоступные территории региона, отметил он. А 1 миллион рублей получат врачи и 500 тысяч рублей фельдшеры, прибывшие (переехавшие) в сельские населенные пункты, рабочие поселки, поселки городского типа, не относящиеся к удаленным и труднодоступным, города с населением до 50 тысяч человек, пояснил Семенов.
По словам губернатора Алексея Текслера, также рассматривается возможность выплат подъемных при возвращении в свои населенные пункты молодых людей, которые не могут воспользоваться программой, потому что она работает для вновь прибывших на территорию молодых врачей. "Таким образом, максимально будем привлекать молодых врачей, в том числе тех, которые родились и выросли в этих местах. Нам важно, чтобы молодежь оставалась на Южном Урале, могла здесь реализовать свой творческий и научный потенциал, имела возможность достойно зарабатывать", - сказал Текслер на заседании правительства.