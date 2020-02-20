На Урале увеличили выплаты на жилье врачам при переезде в село

ЧЕЛЯБИНСК, 20 фев – РИА Новости. Власти Власти Челябинской области увеличили размер субсидии для покупки жилья для врачей и фельдшеров, которые будут работать в удаленных сельских населенных пунктах региона, с 1 миллиона до 1,5 миллиона рублей и с 500 тысяч до 750 тысяч рублей соответственно, сообщила пресс-служба губернатора.

"Увеличивается выплата по программам "Земский доктор" и "Земский фельдшер". Раньше размер субсидии составлял 1 миллион для врача и полмиллиона для фельдшера, сейчас будет 1,5 миллиона и 750 тысяч соответственно. Нужно работать с муниципалитетами, с медицинскими учреждениями. В целом это существенная надбавка, и надо об этом говорить", - цитирует пресс-служба слова министра здравоохранения региона Юрия Семенова на заседании правительства области.

По его словам, благодаря увеличению выплаты только за счет реализации этих программ в текущем году власти рассчитывают привлечь в города и районы 74 врача и 43 фельдшера.

Он уточнил, что единовременные выплаты дифференцированные и будут зависеть от особенностей местности, в которую врачи и фельдшеры приедут работать. Так, 1,5 миллиона рублей составит областная субсидия для врачей и 750 тысяч рублей для фельдшеров, прибывших или переехавших в удаленные и труднодоступные территории региона, отметил он. А 1 миллион рублей получат врачи и 500 тысяч рублей фельдшеры, прибывшие (переехавшие) в сельские населенные пункты, рабочие поселки, поселки городского типа, не относящиеся к удаленным и труднодоступным, города с населением до 50 тысяч человек, пояснил Семенов.