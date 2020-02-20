В Москве открылся Центр имени Елизаветы Глинки

"Теперь у нас в фонде, который продолжает ее работу, появился этот музей. Пока это происходит, это значит не только, что она живет, а что ее работа живет. Наверное, это главное. Она сама очень мало о себе писала... Хотела, чтобы не на ней сосредоточились, а на ее подопечных, на той работе, которой она занималась. И этот музей как раз это отражает. Это не просто музей ее, но это музей и центр доброты", - сказал супруг правозащитницы Глеб Глинка.