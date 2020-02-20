В Москве открылся Центр имени Елизаветы Глинки

МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Центр имени Елизаветы Глинки открылся в Москве в день рождения правозащитницы, передает корреспондент РИА Новости.
Среди гостей церемонии открытия были пациенты, подопечные Глинки и просто люди, которым она когда-то помогала, а теперь помогает ее фонд.
Центр разделен на две условные половины: музей, рассказывающий о прошлом благотворительности и о людях, которые посвятили ей свою жизнь, а также камерную выставку, на которой представлены личные вещи доктора Лизы - письма, записки, награды, униформа, фонендоскопы, фотографии.
"Теперь у нас в фонде, который продолжает ее работу, появился этот музей. Пока это происходит, это значит не только, что она живет, а что ее работа живет. Наверное, это главное. Она сама очень мало о себе писала... Хотела, чтобы не на ней сосредоточились, а на ее подопечных, на той работе, которой она занималась. И этот музей как раз это отражает. Это не просто музей ее, но это музей и центр доброты", - сказал супруг правозащитницы Глеб Глинка.
Он отметил, что в центре продолжается работа Глинки. "Это было необычной благотворительностью - она не столько занималась благотворительностью, сколько милосердием, то есть непосредственной помощью", - пояснил он.
Вечером фонд с добровольцами традиционно выйдет на Площадь трех вокзалов, чтобы угостить бездомных праздничным обедом.
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