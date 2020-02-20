В ЕР осудили карельского депутата за неуважительные высказывания

МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Депутат Петрозаводского городского совета Александр Анишин допустил непозволительные высказывания в адрес жителя Беломорска, заявил ответственный секретарь комиссии "Единой России" по этике Евгений Ревенко.
В ЕР напомнили, что ранее в СМИ появилась информация о том, как Анишин во время заседания в мэрии Петрозаводска позволил себе неуважительное высказывание в отношении жителя Беломорска, который оставил негативный комментарий на странице главы Карелии в социальных сетях.
"Подобного рода высказывания непозволительны. Они оскорбляют и задевают честь и достоинство людей. Даже если граждане выступают в адрес действующей власти с критикой. Брать голосом, бранью - не наш стиль. Главный наш аргумент - это работа и результат. Надеюсь, что об этом никто не будет забывать", - приводятся слова Ревенко на официальном сайте ЕР.
Он напомнил партийцам, что необходимо уважительно относиться, в том числе и к критике в свой адрес, не позволять себе оскорбительных высказываний и быть сдержанными в дискуссиях с оппонентами.
"Я уже обратился в региональное отделение "Единой России" в Карелии, чтобы коллеги дали оценку, приняли соответствующее решение и провели работу с Александром Анишиным. Уверен, что карельские партийцы сделают из этой малоприятной истории необходимые выводы", - заключил ответственный секретарь комиссии ЕР по этике.
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