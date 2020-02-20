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Толстой: ОДКБ заинтересована в создании института исторической памяти
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РИА Новости

Толстой: ОДКБ заинтересована в создании института исторической памяти

13:45 20.02.2020
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© РИА Новости / Доминик Бутен / Перейти в фотобанкПетр Толстой
Петр Толстой
© РИА Новости / Доминик Бутен
Перейти в фотобанк
Петр Толстой. Архивное фото
ВЕНА, 20 фев - РИА Новости, Маргарита Костив. Страны ОДКБ заинтересовались идеей создания международного института исторической памяти, Россия сейчас ожидает ответа от сербской стороны, сообщил в четверг РИА Новости вице-спикер Госдумы Петр Толстой.
Создать такой институт ранее предложил спикер Госдумы Вячеслав Володин.
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"Мы пока обсуждали это в формате ОДКБ, все заинтересовались", - сказал Толстой на полях сессии Парламентской ассамблеи ОБСЕ в Вене.
"Но для того, чтобы что-то создавать, мы сейчас ждём ответа от наших партнёров с сербской стороны. Потому что предложение поступило в адрес сербской скупщины. Посмотрим, насколько это их в Белграде заинтересует. Будем активно продвигать эту идею и дальше", - добавил собеседник агентства.
Очередная, 19-я сессия Парламентской ассамблеи ОБСЕ проходит 20-21 февраля в штаб-квартире организации в Вене. Российскую делегацию возглавляет Толстой.
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Петр ТолстойГосдума РФОДКБВячеслав ВолодинРоссияВ мире
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