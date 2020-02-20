Толстой: ОДКБ заинтересована в создании института исторической памяти

"Мы пока обсуждали это в формате ОДКБ, все заинтересовались", - сказал Толстой на полях сессии Парламентской ассамблеи ОБСЕ в Вене.

"Но для того, чтобы что-то создавать, мы сейчас ждём ответа от наших партнёров с сербской стороны. Потому что предложение поступило в адрес сербской скупщины. Посмотрим, насколько это их в Белграде заинтересует. Будем активно продвигать эту идею и дальше", - добавил собеседник агентства.