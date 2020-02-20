Толстой: ОДКБ заинтересована в создании института исторической памяти

ВЕНА, 20 фев - РИА Новости, Маргарита Костив. Страны ОДКБ заинтересовались идеей создания международного института исторической памяти, Россия сейчас ожидает ответа от сербской стороны, сообщил в четверг РИА Новости вице-спикер Госдумы Петр Толстой.
Создать такой институт ранее предложил спикер Госдумы Вячеслав Володин.
"Мы пока обсуждали это в формате ОДКБ, все заинтересовались", - сказал Толстой на полях сессии Парламентской ассамблеи ОБСЕ в Вене.
"Но для того, чтобы что-то создавать, мы сейчас ждём ответа от наших партнёров с сербской стороны. Потому что предложение поступило в адрес сербской скупщины. Посмотрим, насколько это их в Белграде заинтересует. Будем активно продвигать эту идею и дальше", - добавил собеседник агентства.
Очередная, 19-я сессия Парламентской ассамблеи ОБСЕ проходит 20-21 февраля в штаб-квартире организации в Вене. Российскую делегацию возглавляет Толстой.
11 февраля, 17:30Володин обсудил с генсеком ОДКБ вопросы развития организации