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Панорама Идлиба, Сирия
Война в Сирии
2020-02-20T13:41+0300
https://ria.ru/20200220/1565008922.html
Россия зафиксировала 37 нарушений перемирия в Сирии за сутки
https://cdn25.img.ria.ru/images/156020/19/1560201933_0:170:1691:1121_1036x0_80_0_0_d85f9f4dad00030c8e5ccf5a705158f5.jpg
РИА Новости

Россия зафиксировала 37 нарушений перемирия в Сирии за сутки

13:41 20.02.2020
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© РИА Новости / Михаил Алаеддин / Перейти в фотобанкБронеавтомобили военной полиции РФ на сирийско-турецкой границе
Бронеавтомобили военной полиции РФ на сирийско-турецкой границе
© РИА Новости / Михаил Алаеддин
Перейти в фотобанк
Бронеавтомобили военной полиции РФ на сирийско-турецкой границе. Архивное фото
МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Россия в комиссии по фактам нарушений режима прекращения боевых действий в Сирии за сутки зафиксировала 37 нарушений, Турция - 17, сообщается в информационном бюллетене Минобороны РФ, опубликованном на сайте российского военного ведомства.
"Российской частью представительства совместной российско-турецкой комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с фактами нарушений режима прекращения боевых действий, зафиксировано 37 фактов открытия огня в провинциях: Алеппо – 12, Латакия – 10, Идлиб – девять, Хама – шесть. Турецкой частью представительства зафиксировано 17 фактов открытия огня в провинциях: Идлиб – 11, Алеппо – шесть", - говорится в тексте бюллетеня.
Кадры инцидента с бронемашинами России и США в Сирии
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Отмечается, что в течение суток центром по примирению враждующих сторон и контролю за перемещением беженцев гуманитарных акций не проводилось.
Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В конце 2017 года было объявлено о победе над террористической группировкой ИГ* в Сирии и Ираке. В отдельных районах стран продолжаются зачистки от боевиков. В настоящий момент на первый план выступает политическое урегулирование, восстановление Сирии, а также возвращение беженцев.
* Террористическая организация, запрещенная в России
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Война в СирииВойна в СирииМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)ТурцияСирияРоссияВ мире
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