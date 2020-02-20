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2020-02-20T13:41+0300
https://ria.ru/20200220/1565008897.html
Госдума отменила спецразрешения на автоперевозки опасных грузов
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РИА Новости

Госдума отменила спецразрешения на автоперевозки опасных грузов

13:41 20.02.2020
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© РИА Новости / Наталья СеливерстоваЗдание Государственной Думы РФ
Здание Государственной Думы РФ
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Здание Государственной Думы РФ. Архивное фото
МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании в четверг приняла правительственный закон, исключающий необходимость получения перевозчиками специального разрешения на перевозки по автодорогам грузов повышенной опасности, в том числе взрывчатых веществ.
Согласно Европейскому соглашению о международной дорожной перевозке опасных грузов (ДОПОГ), грузы повышенной опасности - те, которые могут быть использованы в террористических целях. К ним, в частности, относятся взрывчатые вещества и изделия, токсичные (за исключением аэрозолей) и воспламеняющиеся газы, легковоспламеняющиеся жидкости, радиоактивные материалы, инфекционные вещества.
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Документ отменяет необходимость получения спецразрешения на движение по автомобильным дорогам транспортного средства, которое перевозит такие грузы в целях особо важных государственных и оборонных нужд или обеспечения безопасности страны. В связи с этим исключается и необходимость согласования маршрута их перевозки с владельцами автодорог. Сейчас такое исключение сделано при перевозках военной техники и вооружений.
При этом будет исключен доступ к информации о таких перевозках лицам, не имеющим допуска к гостайне.
По действующему законодательству движение по автодорогам транспортного средства, осуществляющего перевозки опасных грузов, отнесенных согласно ДОПОГ к грузам повышенной опасности, допускается при наличии спецразрешения, выдаваемого уполномоченным органом при условии согласования маршрута перевозки. После получения заявки на перевозку такого груза Ространснадзор должен согласовать маршрут перевозки с владельцами автодорог. Однако владельцы автодорог не отнесены к людям, наделенным полномочиями по распоряжению сведениями, отнесенными к гостайне.
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Федеральная служба по надзору в сфере транспорта (Ространснадзор)Госдума РФОбщество
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