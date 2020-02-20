Узбекистан планирует локализовать сервисы Бизнес-навигатора МСП

МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Корпорация МСП и правительство Корпорация МСП и правительство Узбекистана подписали дорожную карту сотрудничества, включающую локализацию сервисов портала Бизнес-навигатора МСП на территории республики, сообщает пресс-служба Корпорации.

Дорожная карта подписана по итогам делового визита делегации Корпорации МСП в Ташкент 19-20 февраля, в рамках которого Корпорация презентовала возможности портала.

Как ожидается, реализация мероприятий дорожной карты расширит доступ малых и средних предприятий к мерам поддержки, действующим в России и Узбекистане, а также будет способствовать развитию кооперации между российскими и узбекскими предпринимателями.

Отмечается, что использование Бизнес-навигатора МСП будет способствовать активному вовлечению в сферу предпринимательской деятельности новых участников. При этом вновь создаваемые субъекты МСП с использованием системы будут способны принимать более обоснованные решения по созданию и развитию собственного бизнеса.

"Одно из ключевых направлений взаимодействия в рамках дорожной карты - передача опыта Корпорации по созданию портала Бизнес-навигатора МСП", - приводит пресс-служба слова заместителя генерального директора Корпорации МСП Никиты Банцекина.

В свою очередь, замминистра экономики и промышленности Узбекистана, директор Агентства по развитию малого бизнеса и предпринимательства Ганишер Маматкулов отметил, что правительство республики заинтересовано в применении Бизнес-навигатора, в особенности, в части образовательных услуг для предпринимателей и сервиса, позволяющего малому бизнесу оперативно решать вопросы на любой стадии развития компании.

Подписание дорожной карты стало логичным продолжением договорённостей между Корпорацией МСП и Агентством по развитию малого бизнеса и предпринимательства, в соответствии с которыми предусмотрено сотрудничество по следующим направлениям: обеспечение доступа субъектов МСП к закупкам крупнейших компаний, информационно-маркетинговая поддержка, реализация обучающих программ в области предпринимательства и осуществления бизнес-процессов, обмен опытом в области поддержки предпринимательской деятельности.

В этой связи в пресс-службе напомнили о принятых в 2018 году поправках к российскому федеральному закону о малом и среднем предпринимательстве, в соответствии с которыми снято ограничение по доле участия иностранных юридических лиц в уставном капитале субъектов МСП. С отменой данного ограничения узбекские малые и средние предприятия, зарегистрированные в России, могут принимать участие в закупках крупнейших заказчиков в рамках специально установленной российским законодательством квоты для субъектов МСП.