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Узбекистан планирует локализовать сервисы Бизнес-навигатора МСП
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РИА Новости

Узбекистан планирует локализовать сервисы Бизнес-навигатора МСП

13:38 20.02.2020 (обновлено: 13:47 20.02.2020)
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© Depositphotos / weissdergeierТашкентская телебашня
Ташкентская телебашня
© Depositphotos / weissdergeier
МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Корпорация МСП и правительство Узбекистана подписали дорожную карту сотрудничества, включающую локализацию сервисов портала Бизнес-навигатора МСП на территории республики, сообщает пресс-служба Корпорации.
Дорожная карта подписана по итогам делового визита делегации Корпорации МСП в Ташкент 19-20 февраля, в рамках которого Корпорация презентовала возможности портала.
Как ожидается, реализация мероприятий дорожной карты расширит доступ малых и средних предприятий к мерам поддержки, действующим в России и Узбекистане, а также будет способствовать развитию кооперации между российскими и узбекскими предпринимателями.
Отмечается, что использование Бизнес-навигатора МСП будет способствовать активному вовлечению в сферу предпринимательской деятельности новых участников. При этом вновь создаваемые субъекты МСП с использованием системы будут способны принимать более обоснованные решения по созданию и развитию собственного бизнеса.
"Одно из ключевых направлений взаимодействия в рамках дорожной карты - передача опыта Корпорации по созданию портала Бизнес-навигатора МСП", - приводит пресс-служба слова заместителя генерального директора Корпорации МСП Никиты Банцекина.
В свою очередь, замминистра экономики и промышленности Узбекистана, директор Агентства по развитию малого бизнеса и предпринимательства Ганишер Маматкулов отметил, что правительство республики заинтересовано в применении Бизнес-навигатора, в особенности, в части образовательных услуг для предпринимателей и сервиса, позволяющего малому бизнесу оперативно решать вопросы на любой стадии развития компании.
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Подписание дорожной карты стало логичным продолжением договорённостей между Корпорацией МСП и Агентством по развитию малого бизнеса и предпринимательства, в соответствии с которыми предусмотрено сотрудничество по следующим направлениям: обеспечение доступа субъектов МСП к закупкам крупнейших компаний, информационно-маркетинговая поддержка, реализация обучающих программ в области предпринимательства и осуществления бизнес-процессов, обмен опытом в области поддержки предпринимательской деятельности.
В этой связи в пресс-службе напомнили о принятых в 2018 году поправках к российскому федеральному закону о малом и среднем предпринимательстве, в соответствии с которыми снято ограничение по доле участия иностранных юридических лиц в уставном капитале субъектов МСП. С отменой данного ограничения узбекские малые и средние предприятия, зарегистрированные в России, могут принимать участие в закупках крупнейших заказчиков в рамках специально установленной российским законодательством квоты для субъектов МСП.
По состоянию на 10 февраля 2020 года общее количество уникальных посетителей портала Бизнес-навигатора МСП составляет более 6,3 миллиона человек, число зарегистрированных пользователей – свыше 2,48 миллиона. Сервисами портала Бизнес-навигатора МСП воспользовались более 1,35 миллиона уникальных субъектов МСП. По итогам 2019 года общее количество уникальных субъектов МСП, увеличивших выручку и (или) численность занятых с использованием сервисов портала нарастающим итогом составляет не менее 690 тысяч, сообщают в пресс-службе.
Города мира. Ташкент
19 февраля, 15:49
Корпорация МСП представила портал Бизнес-навигатора МСП в Ташкенте
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