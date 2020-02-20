Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-02-20T13:36+0300
https://ria.ru/20200220/1565008692.html
Полицейского уволили после нападения на таксиста в Подмосковье
https://cdn23.img.ria.ru/images/150141/01/1501410141_0:76:1887:1137_1036x0_80_0_0_7013fc1e7eee97b7c62c4e98461abe08.jpg
РИА Новости

Полицейского уволили после нападения на таксиста в Подмосковье

13:36 20.02.2020
4228
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкНашивка на рукаве сотрудника полиции
Нашивка на рукаве сотрудника полиции
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 20 фев – РИА Новости. Сотрудник полиции, задержанный за нападение и грабеж таксиста в Люберцах, уволен из органов внутренних дел, сообщает в четверг пресс-служба столичного главка МВД.
Как ранее сообщал подмосковный главк СК, сотруднику полиции отдельной роты ППСП ОМВД России по столичному району Выхино-Жулебино предъявлено обвинение в разбойном нападении на водителя такси и умышленном повреждении его имущества. По версии следствия, 16 февраля полицейский и его знакомый в состоянии алкогольного опьянения избили подвозившего их таксиста, похитили у него 10 тысяч рублей и разбили стекло машины. Обвиняемые помещены под домашний арест.
"Сотрудник полиции уволен из органов внутренних дел по отрицательным мотивам и понесёт установленное законом наказание, а его руководители будут привлечены к строгой дисциплинарной ответственности", - говорится в сообщении МВД.
Отмечается, что в тот день полицейский находился в свободное от службы время в гражданской одежде.
Табличка у входа в редакцию Новой газеты
19 февраля, 11:58
Обозреватель "Новой газеты" обратилась в СК из-за нападения и угроз
1840073
Обсудить 2
Следственный комитет России (СК РФ)Министерство внутренних дел РФ (МВД России)ЛюберцыМосковская область (Подмосковье)РоссияПроисшествия
Рекомендуем
Пассажиры у терминала аэропорта Домодедово имени М. В. Ломоносова
В "Домодедово" задержали прибывшего из Иордании авиадебошира
Полиция
МВД объявило в розыск трех уроженцев Дагестана, пропавших в Чечне
Бывший сотрудник полиции Денис Коновалов в Басманном суде
Экс-полицейский признался, что подбросил наркотики Голунову
Место наезда на журналиста телеканала Россия в Красноярске. Стоп-кадр видео МВД
В Красноярске мужчина пытался задавить корреспондента ВГТРК
Автомобиль Следственного комитета РФ
В Кузбассе на автовокзале убили мужчину
Президент РФ Владимир Путин общается с жителями Санкт-Петербурга
Путин ответил на вопрос пенсионерки о жизни на 10 800 рублей в месяц
Кадры инцидента с бронемашинами России и США в Сирии
Опубликовано видео инцидента с бронемашинами России и США в Сирии
Ситуация на месте стрельбы в Калининграде
Жена застрелившего пару в Калининграде в момент ЧП была в полиции
Президент РФ Владимир Путин общается с жителями Санкт-Петербурга
Песков прокомментировал вопрос петербурженки о зарплате президента
Бомбардировщик Су-24 ВКС России на авиабазе Хмеймим в Сирии
Российские Су-24 ударили по террористам в Сирии
Момент смертельного лобового столкновения в Твери попал на видео
Момент смертельного ДТП в Твери попал на видео
Жители украинского поселка Новые Санжары, куда должны перевезти эвакуированных из Китая граждан, перекрыли дорогу межрегионального значения
На Украине перекрыли дорогу из-за приезда эвакуированных из Китая
Президент РФ Владимир Путин
Путин призвал очистить важные области экономики от криминала
Полиция
В Подмосковье полицейского обвинили в пьяном нападении на таксиста
Российские военные во время совместного с Турцией патрулирования в районе города Дарбасия, Сирия
Генерал прокомментировал инциденты между военными России и США в Сирии
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:48Эксперт оценил идею повысить налог на старые автомобили
05:45Американское издание назвало преимущества Су-35 перед F-15EX
05:44Третья группа пассажиров Diamond Princess начала покидать судно
05:32В партии Зеленского предложили способ проведения "выборов" в Крыму
05:23В двух районах в Южной Корее ввели особый контроль из-за коронавируса
05:20На Дальнем Востоке в 2019 году выявили шесть финансовых пирамид
05:18Еще одного китайского студента в ДВФУ поместили на карантин
05:10Во Вьетнаме семь человек обвинили в смерти 39 мигрантов в Британии
04:54Трамп раскритиковал вручение главного "Оскара" фильму "Паразиты"
04:51Немецкий онколог назвал самый эффективный метод борьбы с раком
04:51На киностудии "Мосфильм" монтируют фильм о дальневосточном леопарде
04:49Суд в Боливии подтвердил, что Моралес не допущен к выборам в сенат
04:47Врач спрогнозировал рост числа онкологических заболеваний в Германии
04:46Адвокат: экс-глава Pemex оспорит экстрадицию из Испании
04:45Эксперты назвали самые фотогеничные уголки России для туристов
04:42Число зараженных коронавирусом в Южной Корее выросло до 156 человек
04:41Число погибших от коронавируса в Китае выросло до 2236 человек
04:39МВД заявило о 22 обращениях МФО из-за утечки баз данных клиентов
04:39Российский поезд по расчистке снега произвел фурор в Финляндии
04:36Депутат Госдумы рассказал о планах "Поискового движения России"
Лента новостейМолния