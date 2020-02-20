Полицейского уволили после нападения на таксиста в Подмосковье

Как ранее сообщал подмосковный главк СК, сотруднику полиции отдельной роты ППСП ОМВД России по столичному району Выхино-Жулебино предъявлено обвинение в разбойном нападении на водителя такси и умышленном повреждении его имущества. По версии следствия, 16 февраля полицейский и его знакомый в состоянии алкогольного опьянения избили подвозившего их таксиста, похитили у него 10 тысяч рублей и разбили стекло машины. Обвиняемые помещены под домашний арест.
"Сотрудник полиции уволен из органов внутренних дел по отрицательным мотивам и понесёт установленное законом наказание, а его руководители будут привлечены к строгой дисциплинарной ответственности", - говорится в сообщении МВД.
Отмечается, что в тот день полицейский находился в свободное от службы время в гражданской одежде.
19 февраля, 11:58Обозреватель "Новой газеты" обратилась в СК из-за нападения и угроз