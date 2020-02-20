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Предполагаемым стрелком из Ханау является 43-летний гражданин Германии
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РИА Новости

Предполагаемым стрелком из Ханау является 43-летний гражданин Германии

13:33 20.02.2020
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© REUTERS / Kai Pfaffenbach Судебные эксперты работают вокруг поврежденного автомобиля после стрельбы в Ханау под Франкфуртом, Германия. 20 февраля 2020
Судебные эксперты работают вокруг поврежденного автомобиля после стрельбы в Ханау под Франкфуртом, Германия. 20 февраля 2020
© REUTERS / Kai Pfaffenbach
МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Глава МВД федеральной земли Гессен Петер Бойт сообщил в четверг, что стрельбу в городе Ханау открыл, как предполагается, 43-летний гражданин Германии, передает телеканал n-tv.
Как отметил Бойт, предполагаемый стрелок Тобиас Р., который был найден мертвым, владел оружием на законных основаниях.
Стрельба в Ханау
Вчера, 12:52
СМИ: тело матери предполагаемого стрелка из Ханау нашли в его доме
По словам главы МВД Гессена, генпрокуратура ФРГ расследует стрельбу в городе Ханау как возможный террористический акт. Глава земельного МВД отметил также, что ранее предполагаемый стрелок не попадал в поле зрения правоохранительных органов.
В ночь на четверг неизвестный атаковал две кальянные и букмекерскую контору в Ханау в федеральной земле Гессен в центральной части Германии, были убиты, по последним данным, девять человек, еще четверо ранены. Позднее предполагаемого преступника нашли мертвым в его доме, рядом было обнаружено еще одно тело. По словам главы МВД Гессена, оно принадлежит матери стрелявшего.
Ранее таблоид Bild сообщил, что предполагаемый стрелок Тобиас Р. мог придерживаться праворадикальных идей, он оставил видео и письменное признание в преступлении. По данным агентства Anadolu, пять его жертв - этнические турки.
Ханау находится в 20 километрах от финансовой столицы ЕС Франкфурта-на-Майне, где расположен один из крупнейших аэропортов континентальной Европы.
Полиция на месте стрельбы в Ханау под Франкфуртом, Германия. 20 февраля 2020
Вчера, 09:27
СМИ: предполагаемый стрелок из Ханау оставил видео с признанием
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ХанауСтрельба в кальянных в ГерманииГенпрокуратура ФРГГерманияВ мире
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Полиция на месте стрельбы в Ханау под Франкфуртом, Германия. 20 февраля 2020
СМИ: предполагаемый стрелок из Ханау оставил видео с признанием
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