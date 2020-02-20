Предполагаемым стрелком из Ханау является 43-летний гражданин Германии

В ночь на четверг неизвестный атаковал две кальянные и букмекерскую контору в Ханау в федеральной земле Гессен в центральной части Германии, были убиты, по последним данным, девять человек, еще четверо ранены. Позднее предполагаемого преступника нашли мертвым в его доме, рядом было обнаружено еще одно тело. По словам главы МВД Гессена, оно принадлежит матери стрелявшего.