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В Подмосковье полицейского обвинили в пьяном нападении на таксиста
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РИА Новости

В Подмосковье полицейского обвинили в пьяном нападении на таксиста

13:33 20.02.2020
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© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкПолиция
Полиция
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Полицейского и его друга обвинили в разбойном нападении на повозившего их таксиста и умышленном повреждении машины в Подмосковье, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя ГСУ СК России по Московской области Ольга Врадий.
"Сотруднику полиции отдельной роты ППСП ОМВД России по району Выхино-Жулебино города Москвы и его 24-летнему знакомому предъявлено обвинение в разбойном нападении на водителя такси и умышленном повреждении его имущества (часть 2 статьи 162 УК РФ и часть 2 статьи 167 УК РФ). По ходатайству следствия в отношении обвиняемых избрана мера пресечения в виде домашнего ареста", - сказала Врадий.
Предварительно установлено, что 16 февраля обвиняемые, находившиеся в состоянии алкогольного опьянения, совершили разбойное нападение на водителя такси.
"Мужчины нанесли потерпевшему множественные удары руками и ногами в область головы, туловища и конечностей, в том числе деревянной доской. После этого они похитили из салона автомобиля денежные средства в размере 10 тысяч рублей, принадлежавшие пострадавшему", - сказала Врадий.
Кроме того, обвиняемые той же доской били по машине такси, разбив стекло.
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Ольга ВрадийСледственный комитет России (СК РФ)МоскваМосковская область (Подмосковье)РоссияПроисшествия
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