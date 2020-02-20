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Ростовская область
Ростовская область
2020-02-20T13:32+0300
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В Ростовской области создали резерв для реализации послания президента
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РИА Новости

В Ростовской области создали резерв для реализации послания президента

13:32 20.02.2020
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© Фото : пресс-служба Ростовского ЗАКСаПредседатель законодательного собрания Ростовской области Александр Ищенко
Председатель законодательного собрания Ростовской области Александр Ищенко
© Фото : пресс-служба Ростовского ЗАКСа
Председатель законодательного собрания Ростовской области Александр Ищенко. Архивное фото
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 20 фев - РИА Новости. Резерв для реализации послания президента России Владимира Путина Федеральному Собранию 2020 года создали в Ростовской области, сообщил председатель законодательного собрания региона Александр Ищенко.
В четверг депутаты областного парламента на заседании утвердили поправки в региональный бюджет на 2020 и плановый период 2021 и 2022 годов. Поправки предусматривают увеличение доходной части бюджета области в текущем году на 2,1 миллиарда рублей, расходной - на 11,2 миллиарда рублей.
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"Впервые часть средств будет направлена на создание резерва в целях реализации послания президента России Федеральному Собранию 2020 года", - сказал Ищенко, уточнив, что в текущем году на эти цели будет направлено 1,5 миллиарда рублей, в 2021-2022 годах - по 2 миллиарда рублей ежегодно.
"Послание президента - это стратегический документ, в котором определены магистральные задачи для всех органов государственной власти на ближайшую перспективу. Поэтому вся законотворческая и другая депутатская работа в текущем году будет ориентироваться на реализацию этих задач, которые охватывают социальную сферу, экономическую, а также государственное управление", - отметил Ищенко.
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Дополнительные средства в нынешнем году также будут направлены на реализацию национальных проектов, работа над которыми началась в 2019 году. В первую очередь это инфраструктурное развитие и решение социальных вопросов.
С учетом внесенных изменений параметры областного бюджета в текущем году составят: доходы - 198,3 миллиарда рублей, расходы - 215,3 миллиарда рублей, дефицит - 17 миллиардов рублей.
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