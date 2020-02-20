В Ростовской области создали резерв для реализации послания президента

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 20 фев - РИА Новости. Резерв для реализации послания президента России Резерв для реализации послания президента России Владимира Путина Федеральному Собранию 2020 года создали в Ростовской области , сообщил председатель законодательного собрания региона Александр Ищенко.

В четверг депутаты областного парламента на заседании утвердили поправки в региональный бюджет на 2020 и плановый период 2021 и 2022 годов. Поправки предусматривают увеличение доходной части бюджета области в текущем году на 2,1 миллиарда рублей, расходной - на 11,2 миллиарда рублей.

"Впервые часть средств будет направлена на создание резерва в целях реализации послания президента России Федеральному Собранию 2020 года", - сказал Ищенко, уточнив, что в текущем году на эти цели будет направлено 1,5 миллиарда рублей, в 2021-2022 годах - по 2 миллиарда рублей ежегодно.

"Послание президента - это стратегический документ, в котором определены магистральные задачи для всех органов государственной власти на ближайшую перспективу. Поэтому вся законотворческая и другая депутатская работа в текущем году будет ориентироваться на реализацию этих задач, которые охватывают социальную сферу, экономическую, а также государственное управление", - отметил Ищенко.

Дополнительные средства в нынешнем году также будут направлены на реализацию национальных проектов, работа над которыми началась в 2019 году. В первую очередь это инфраструктурное развитие и решение социальных вопросов.