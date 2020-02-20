Матвиенко предложила руководству Намибии перейти на безвизовый режим

"Мы предложили Намибии подписать межправительственное соглашение о взаимной отмене виз, перейти на безвизовый режим",- сказала Матвиенко на встрече с председателем Нацсобрания Питером Качавиви.

Делегация Совета Федерации во главе с Матвиенко находится в Намибии с официальным визитом 19-22 февраля. До этого представители парламента посещали Замбию, где Матвиенко также предложила президенту этой республики Эдгару Лунгу перейти на безвизовый режим для основных паспортов граждан двух стран.