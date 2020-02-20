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Туризм
2020-02-20T13:32+0300
https://ria.ru/20200220/1565008415.html
Матвиенко предложила руководству Намибии перейти на безвизовый режим
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РИА Новости

Матвиенко предложила руководству Намибии перейти на безвизовый режим

13:32 20.02.2020
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПредседатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко
ВИНДХУК (Намибия), 20 фев - РИА Новости. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила членам Национального собрания Намибии отменить визовый режим для граждан двух стран, передаёт корреспондент РИА Новости.
"Мы предложили Намибии подписать межправительственное соглашение о взаимной отмене виз, перейти на безвизовый режим",- сказала Матвиенко на встрече с председателем Нацсобрания Питером Качавиви.
Спикер Совета Федерации выразила надежду, что данное предложение будет внимательно рассмотрено руководством Намибии.
Делегация Совета Федерации во главе с Матвиенко находится в Намибии с официальным визитом 19-22 февраля. До этого представители парламента посещали Замбию, где Матвиенко также предложила президенту этой республики Эдгару Лунгу перейти на безвизовый режим для основных паспортов граждан двух стран.
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Туризмбезвизовый режимВалентина МатвиенкоНамибияРоссия
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