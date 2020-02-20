Матвиенко предложила руководству Намибии перейти на безвизовый режим

ВИНДХУК (Намибия), 20 фев - РИА Новости. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила членам Национального собрания Намибии отменить визовый режим для граждан двух стран, передаёт корреспондент РИА Новости.
"Мы предложили Намибии подписать межправительственное соглашение о взаимной отмене виз, перейти на безвизовый режим",- сказала Матвиенко на встрече с председателем Нацсобрания Питером Качавиви.
Спикер Совета Федерации выразила надежду, что данное предложение будет внимательно рассмотрено руководством Намибии.
Делегация Совета Федерации во главе с Матвиенко находится в Намибии с официальным визитом 19-22 февраля. До этого представители парламента посещали Замбию, где Матвиенко также предложила президенту этой республики Эдгару Лунгу перейти на безвизовый режим для основных паспортов граждан двух стран.