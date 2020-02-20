АТОР: внешнеполитический фактор повлиял на бронирование туров в Турцию

МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. Туроператоры считают, что причина уменьшения спроса у россиян на путевки в Турции не угроза коронавируса, а напряженная внешнеполитическая ситуация между странами, сообщила РИА Новости исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.

Собеседник агентства рассказала, что с начала акции раннего бронирования 2020 года Турция лидировала по продажам с большим отрывом от других направлений.

"Однако после определенной политической напряженности, которая появилась между нашими странами, люди стали опасаться, что в какой-то момент Турцию для граждан РФ закроют. Мы стали получать вопросы от туристов, можно ли ее бронировать, не безопасно ли это, не отменят ли тур в последний момент", — прокомментировала ситуацию Ломидзе.