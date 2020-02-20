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Туризм
2020-02-20T14:43+0300
https://ria.ru/20200220/1565008332.html
АТОР: внешнеполитический фактор повлиял на бронирование туров в Турцию
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РИА Новости

АТОР: внешнеполитический фактор повлиял на бронирование туров в Турцию

14:43 20.02.2020
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© Depositphotos / slava296Туристы в одном из отелей Бодрума, Турция
Туристы в одном из отелей Бодрума, Турция
© Depositphotos / slava296
МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. Туроператоры считают, что причина уменьшения спроса у россиян на путевки в Турции не угроза коронавируса, а напряженная внешнеполитическая ситуация между странами, сообщила РИА Новости исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.
Собеседник агентства рассказала, что с начала акции раннего бронирования 2020 года Турция лидировала по продажам с большим отрывом от других направлений.
"Однако после определенной политической напряженности, которая появилась между нашими странами, люди стали опасаться, что в какой-то момент Турцию для граждан РФ закроют. Мы стали получать вопросы от туристов, можно ли ее бронировать, не безопасно ли это, не отменят ли тур в последний момент", — прокомментировала ситуацию Ломидзе.
При этом она подчеркнула, что Турция по-прежнему лидирует и остается направлением номер один на летний период, хотя динамика продаж путевок снизилась. "Люди мониторят ситуацию и ждут, что будет происходить во внешней политике", — считает собеседник.
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