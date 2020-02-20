В Австралии пассажирский поезд сошел с рельсов

МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Пассажирский поезд сошел с рельсов в штате Виктория в Австралии, несколько пассажиров оказались заблокированы внутри, сообщает телеканал 7News.
Инцидент произошел в четверг недалеко от железнодорожной станции Уоллан примерно в 45 километрах от Мельбурна. С рельсов сошли пять вагонов поезда и локомотив.
По данным телеканала, в момент происшествия в поезде могли находиться около 200 человек. На место направлены службы экстренной помощи. Движение поездов между Мельбурном и Сиднеем было приостановлено.
По данным местных СМИ, могут быть многочисленные жертвы и раненые.
Причины происшествия неизвестны.
The day got worse. The train crashed. We're fine @TrishBolton3 We'll be there for breakfast 😊 Poor driver is injured though 😣 #Melbourne @abcnews #traincrash pic.twitter.com/k14q2cE53N— Dr Scott Rickard (@Rickard_Scott) February 20, 2020