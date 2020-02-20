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В Австралии пассажирский поезд сошел с рельсов
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РИА Новости

В Австралии пассажирский поезд сошел с рельсов

13:25 20.02.2020 (обновлено: 13:26 20.02.2020)
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© Flickr / sv1amboМашины скорой помощи в Австралии
Машины скорой помощи в Австралии
© Flickr / sv1ambo
МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Пассажирский поезд сошел с рельсов в штате Виктория в Австралии, несколько пассажиров оказались заблокированы внутри, сообщает телеканал 7News.
Инцидент произошел в четверг недалеко от железнодорожной станции Уоллан примерно в 45 километрах от Мельбурна. С рельсов сошли пять вагонов поезда и локомотив.
По данным телеканала, в момент происшествия в поезде могли находиться около 200 человек. На место направлены службы экстренной помощи. Движение поездов между Мельбурном и Сиднеем было приостановлено.
По данным местных СМИ, могут быть многочисленные жертвы и раненые.
Причины происшествия неизвестны.
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Виктория (Австралия)СиднейМельбурнВ мире
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