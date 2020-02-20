Жена застрелившего пару в Калининграде в момент ЧП была в полиции

КАЛИНИНГРАД, 20 фев - РИА Новости. Жена Фазиля Бахрамова, Жена Фазиля Бахрамова, застрелившего в прошлую субботу семейную пару возле Центрального рынка в Калининграде , в момент преступления находилась в отделе полиции, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.

Вечером 15 февраля возле Центрального рынка в Калининграде 63-летний мужчина из охотничьего карабина застрелил 52-летнего Вадима Янголенко и его беременную жену, 34-летнюю Дарью Ефимову, после чего предпринял попытку свести счеты с жизнью и скончался в реанимации. С родителями находился их 13-летний сын, в результате стрельбы он не пострадал.

"В показаниях жена сказала, что после работы после шести вечера она приехала домой с рынка, с ней связался Бахрамов, попрощался, сказал, что деньги в прилавке. Она поняла, что он хочет что-то с собой сделать, она позвонила сыну от первого брака, и они поехали в отдел полиции по Московскому району сообщить о том, что он, возможно, совершил самоубийство. И в это время поступило сообщение о стрельбе", - сказал собеседник агентства.