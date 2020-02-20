Жена застрелившего пару в Калининграде в момент ЧП была в полиции

КАЛИНИНГРАД, 20 фев - РИА Новости. Жена Фазиля Бахрамова, застрелившего в прошлую субботу семейную пару возле Центрального рынка в Калининграде, в момент преступления находилась в отделе полиции, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.
Вечером 15 февраля возле Центрального рынка в Калининграде 63-летний мужчина из охотничьего карабина застрелил 52-летнего Вадима Янголенко и его беременную жену, 34-летнюю Дарью Ефимову, после чего предпринял попытку свести счеты с жизнью и скончался в реанимации. С родителями находился их 13-летний сын, в результате стрельбы он не пострадал.
"В показаниях жена сказала, что после работы после шести вечера она приехала домой с рынка, с ней связался Бахрамов, попрощался, сказал, что деньги в прилавке. Она поняла, что он хочет что-то с собой сделать, она позвонила сыну от первого брака, и они поехали в отдел полиции по Московскому району сообщить о том, что он, возможно, совершил самоубийство. И в это время поступило сообщение о стрельбе", - сказал собеседник агентства.
И убитые, и устроивший стрельбу торговали на Центральном рынке овощами. По словам руководства рынка, семейная пара долгое время арендовала место на рынке, аккуратно вела бизнес, стрелявший официально не являлся предпринимателем, он помогал жене, которая работала продавцом. По данным СУ СК, показания свидетелей говорят о том, что конфликт между мужчинами был давним и сложился после ссоры на автомобильной парковке из-за неудачно припаркованной машины. Следствие продолжается. Прощание с убитыми прошло в Калининграде в среду.
16 февраля, 03:31Очевидец раскрыл детали расстрела семьи в Калининграде