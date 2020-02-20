Минздрав назвал сумму, необходимую для лечения больных СМА

Мальчик со СМА учится в обычной школе и помогает одноклассникам У девятилетний Дениса Сорокина врожденное заболевание - спинально-мышечная атрофия. Но болезнь не заставила мальчика сидеть в четырех стенах: Денис ходит в обычную вологодскую школу, на переменах играет со сверстниками в догонялки. Он - отличник и часто помогает в учебе своим одноклассникам.