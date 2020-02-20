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Минздрав назвал сумму, необходимую для лечения больных СМА
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РИА Новости

Минздрав назвал сумму, необходимую для лечения больных СМА

13:16 20.02.2020 (обновлено: 13:23 20.02.2020)
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© РИА Новости / Рамиль СитдиковЗдание Министерства здравоохранения РФ в Рахмановском переулке в Москве
Здание Министерства здравоохранения РФ в Рахмановском переулке в Москве
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Здание Министерства здравоохранения РФ в Рахмановском переулке в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Для обеспечения лекарствами больных спинальной мышечной атрофией, которые уже начали получать лечение, в 2020 году требуется 239 миллионов рублей, но средств нет, заявила директор департамента медицинской помощи детям и службы родовспоможения Минздрава РФ Елена Байбарина.
"У нас просчитаны потребности на 2020 год, нам нужны в обязательном порядке средства, чтобы обеспечить тех детей, которые уже начали получать, им нельзя прекращать лечение... Денег вообще нет. Первоочередная потребность – 239 миллионов", - сказала Байбарина на заседании межфракционной рабочей группы.
Она уточнила, что Минздрав уже провел переговоры с производителями необходимых лекарств для снижения цены, она стала меньше, но все еще остается очень высокой. По ее словам, ориентировочно с 2021 года на закупку препаратов для всех больных, которые есть, потребуется 38 миллиардов рублей.
В свою очередь первый замруководителя фракции "Единая Россия" Андрей Исаев отметил, что сейчас в России, по предварительным оценкам, болеют около 700 детей. "Необходимо создать реестр всех болеющих этим заболеванием детей. На сегодняшний день такого реестра нет, мы внесем соответствующие изменения в законодательство", - подчеркнул он.
Мальчик со СМА учится в обычной школе и помогает одноклассникам
12 сентября 2019, 21:01
Мальчик со СМА учится в обычной школе и помогает одноклассникамУ девятилетний Дениса Сорокина врожденное заболевание - спинально-мышечная атрофия. Но болезнь не заставила мальчика сидеть в четырех стенах: Денис ходит в обычную вологодскую школу, на переменах играет со сверстниками в догонялки. Он - отличник и часто помогает в учебе своим одноклассникам.
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Министерство здравоохранения РФ (Минздрав России)Елена БайбаринаАндрей ИсаевЕдиная РоссияРоссияОбщество
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