В ЕР поддержали создание единого учета получателей льготных лекарств

МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Законопроект, который предполагает создание единой базы получателей льготных лекарств, позволит уйти от дублирования льгот и сделать важный шаг к переходу на систему частичного лекарственного страхования, сообщили в пресс-службе Законопроект, который предполагает создание единой базы получателей льготных лекарств, позволит уйти от дублирования льгот и сделать важный шаг к переходу на систему частичного лекарственного страхования, сообщили в пресс-службе "Единой России" со ссылкой на координатора партпроекта ЕР "Здоровое будущее", председателя комитета ГД по охране здоровья Дмитрия Морозова.

Ранее кабмин внес в Госдуму законопроект, предусматривающий создание Федерального регистра граждан, имеющих право на обеспечение лекарствами, медицинскими изделиями и специализированными продуктами лечебного питания.

"У нас долгие годы складывалась система дублирования льгот. Когда мы поднимали вопрос, касающийся льготного лекарственного обеспечения, обращали внимание, что примерно 80% граждан их монетизируют. И, по большему счету, речь идет не о том, чтобы больной человек получил лекарства. Он просто имеет прибавку к зарплате или пенсии, но лекарственного обеспечения не происходит", - подчеркнул Морозов.

Координатор партпроекта ЕР добавил, что в связи с этим "Единая Россия" ранее ставила вопрос о переходе на систему лекарственного страхования.

"Но этот вопрос требует финансового осмысления", - добавил Морозов.

По словам парламентария, законопроект представляет собой своевременную меру на пути обеспечения всех льготников бесплатными лекарствами.