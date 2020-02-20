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В ЕР поддержали создание единого учета получателей льготных лекарств
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РИА Новости

В ЕР поддержали создание единого учета получателей льготных лекарств

13:15 20.02.2020 (обновлено: 14:00 20.02.2020)
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© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкЭмблема партии "Единая Россия"
Эмблема партии Единая Россия
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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Эмблема партии "Единая Россия" . Архивное фото
МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Законопроект, который предполагает создание единой базы получателей льготных лекарств, позволит уйти от дублирования льгот и сделать важный шаг к переходу на систему частичного лекарственного страхования, сообщили в пресс-службе "Единой России" со ссылкой на координатора партпроекта ЕР "Здоровое будущее", председателя комитета ГД по охране здоровья Дмитрия Морозова.
Ранее кабмин внес в Госдуму законопроект, предусматривающий создание Федерального регистра граждан, имеющих право на обеспечение лекарствами, медицинскими изделиями и специализированными продуктами лечебного питания.
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"У нас долгие годы складывалась система дублирования льгот. Когда мы поднимали вопрос, касающийся льготного лекарственного обеспечения, обращали внимание, что примерно 80% граждан их монетизируют. И, по большему счету, речь идет не о том, чтобы больной человек получил лекарства. Он просто имеет прибавку к зарплате или пенсии, но лекарственного обеспечения не происходит", - подчеркнул Морозов.
Координатор партпроекта ЕР добавил, что в связи с этим "Единая Россия" ранее ставила вопрос о переходе на систему лекарственного страхования.
"Но этот вопрос требует финансового осмысления", - добавил Морозов.
По словам парламентария, законопроект представляет собой своевременную меру на пути обеспечения всех льготников бесплатными лекарствами.
"Мы не слагаем с себя обязанности парламентского контроля, анализа правоприменительной практики. Это непростое регулирование. Надо на всех этапах объяснять принцип действия этого законопроекта, потому что он позволит сделать главное – обеспечить больных людей лекарствами", - заключил Морозов.
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