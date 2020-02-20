Шнуров вступил в Партию роста

"Жизнь моя завернула таким странным поворотом. Помаячила мне в виде Партии роста. Мне кажется, что я вам пригожусь, по крайней мере, внесу яркие краски, буду называть вещи своими именами, со мной будет явно веселей", — сказал Шнуров, обратившись к присутствующим.