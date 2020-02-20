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Шнуров вступил в Партию роста
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РИА Новости

Шнуров вступил в Партию роста

13:12 20.02.2020 (обновлено: 16:58 20.02.2020)
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© РИА Новости / Сергей Пивоваров / Перейти в фотобанкЛидер музыкального коллектива "Группировка Ленинград" Сергей Шнуров в Волгодонском филиале ЗАО "АЭМ-технологии" предприятия "Атоммаш"
Лидер музыкального коллектива Группировка Ленинград Сергей Шнуров в Волгодонском филиале ЗАО АЭМ-технологии предприятия Атоммаш
© РИА Новости / Сергей Пивоваров
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МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. Лидер группы "Ленинград" Сергей Шнуров стал членом петербургского отделения Партии роста, сообщила пресс-служба организации.

"Плюс выдвинут делегатом от питерского отделения на съезд 21 марта. Одобрено единогласно", — заявили в партии.

Как передает корреспондент РИА Новости, глава партии Борис Титов в Петербурге в ходе встречи с председателями региональных отделений вручил музыканту партийный билет. Кандидатуру Шнурова предложила лидер парламентской фракции партии Оксана Дмитриева.
"Жизнь моя завернула таким странным поворотом. Помаячила мне в виде Партии роста. Мне кажется, что я вам пригожусь, по крайней мере, внесу яркие краски, буду называть вещи своими именами, со мной будет явно веселей", — сказал Шнуров, обратившись к присутствующим.
Также вместе с музыкантом в партию вступили экс-парламентарий города Владислав Бакулин и специалист муниципального образования Обухово Игорь Могильницкий.
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