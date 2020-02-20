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ВЦИОМ рассказал, с чем россияне связывают патриотизм
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РИА Новости

ВЦИОМ рассказал, с чем россияне связывают патриотизм

13:11 20.02.2020
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© РИА Новости / Александр Вильф / Перейти в фотобанкБолельщики сборной России по футболу
Болельщики сборной России по футболу
© РИА Новости / Александр Вильф
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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Большинство россиян связывают с понятием "патриотизм" любовь к своей стране (85%) и неподкупность (80%), об этом свидетельствуют результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).
Респондентам предложили ответить на вопрос, может или не может быть патриотом человек, который не чувствует любви к родине. Так, преобладающее большинство россиян (85%) заявили, что человек, не испытывающий этого чувства, не может быть патриотом. При этом на вопрос, может быть им тот, кто дает или берет взятки, россияне ответили практически также единодушно (80%), что люди, участвующие в коррупционных схемах, не могут называться патриотами.
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Кроме того, две трети россиян считают, что человек, избегающий службы в армии (65%), уклоняющийся от уплаты налогов (64%) или желающий переехать в другую страну (64%) также не может быть патриотом.
Согласно опросу, за два года увеличилась доля тех, кто связывает отсутствие патриотизма и наличие связей (желаемых или реальных) с другими государствами. Так, более половины россиян считают, что человек, мечтающий о переезде в другую страну (64%, на 12% больше, чем два года назад), имеющий счета за рубежом (57%, на 7% больше, чем в 2017 году), имеющий второе гражданство (50%, на 20% больше за два года), а также работающий в организации - "иностранном агенте" (47%), патриотом России быть не может. При этом желание вступить в брак с иностранцем назвали непатриотичным только 19% россиян.
Также к непатриотичному поведению 59% россиян приравнивают незнание государственной символики родной страны.
"Россияне, как следует из нашего опроса, проводят четкую грань между непатриотичным поведением и непатриотичным мнением: если первое подвергается общественному осуждению, то второе признается нежелательным, но ненаказуемым. Право на высказывание даже самых непатриотичных или оппозиционных суждений не вызывает сомнений, тогда как уклонение от службы в армии или от налогов – это серьезный проступок, заслуживающий наказания. Особенно ревностно люди относятся к непатриотичному поведению государственных чиновников, что хорошо укладывается в курс на "национализацию элит", провозглашенный президентом Путиным", - приводятся слова генерального директора ВЦИОМ Валерия Федорова.
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По данным исследования, высказывание мнения, противоречащего государственному, считают непатриотичным 23% россиян, а вот отказ от участия в выборах - 46% опрошенных.
Отмечается, что в целом только треть россиян (30%) осуждает публичное высказывание оппозиционного мнения, отмечая, что такое поведение должно быть предметом общественного порицания (21%), наказываться штрафом (7%) или даже быть уголовно наказуемым (2%). В то же время более половины респондентов (58%) придерживаются мнения, что это частное дело каждого. Почти так же сказали опрошенные о непатриотическом поведении, не нарушающем закон: для 53% это личное дело, лишь треть подвергла бы его общественному порицанию (34%).
Согласно опросу, более половины респондентов считают, что непатриотичное поведение касается всех, и общество должно на него реагировать (62%), а 79% уверены, что непатриотичных людей нельзя допускать к государственной службе. Несмотря на это, 82% не видят необходимости высылать людей из родной страны за отсутствие любви к родине.
Инициативный всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" проведен 16 февраля 2020 года среди россиян старше 18 лет методом телефонного интервью по стратифицированной двухосновной случайной выборке стационарных и мобильных номеров. Выборка извлечена из полного списка телефонных номеров объемом 1,6 тысячи респондентов. Для данной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.
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