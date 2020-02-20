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Госдума приняла закон о почетном звании "Город трудовой доблести"
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РИА Новости

Госдума приняла закон о почетном звании "Город трудовой доблести"

13:09 20.02.2020 (обновлено: 13:10 20.02.2020)
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© РИА Новости / Максим БлиновЗдание Государственной Думы РФ
Здание Государственной Думы РФ
© РИА Новости / Максим Блинов
Здание Государственной Думы РФ. Архивное фото
МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании в четверг приняла закон о присвоении почетного звания "Город трудовой доблести".
Президент России Владимир Путин 14 декабря внес в Госдуму проект федерального закона "О почетном звании Российской Федерации "Город трудовой доблести". Ранее первый замглавы администрации президента РФ Сергей Кириенко предложил принять на федеральном уровне звание "Город трудовой доблести" для городов, которые внесли вклад в обеспечение военных действий и трудового подвига в тылу в годы Великой Отечественной войны.
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Как пояснял РИА Новости первый вице-спикер Госдумы Александр Жуков, закон устанавливает правовые основания присвоения почетного звания Российской Федерации "Город трудовой доблести" тем городам, жители которых обеспечили бесперебойное производство на предприятиях военной и гражданской продукции, проявив при этом массовый трудовой героизм.
Председатель комитета ГД по информационной политике, информационным технологиям и связи, замсекретаря генсовета ЕР Александр Хинштейн сообщил журналистам, что "Единая Россия" подключается к сбору подписей в поддержку этой инициативы в тех городах, кто по своим критериям наиболее отвечает существующему закону. "В Нижнем Новгороде жители региона собрали уже более 230 тысяч подписей в поддержку присвоения этого звания. В Самаре вчера начался сбор подписей, я не сомневаюсь, что огромное количество самарчан также поддержит эту инициативу. Сбор подписей начинается в Челябинске, в Новосибирске", - сказал Хинштейн.
"Мы хотим, чтобы уже в текущем году, накануне 75-летия Победы, те города, кто действительно навсегда остался в истории как центры оборонной промышленности страны, те города, жители которых помнят и чтят трудовую доблесть своих дедов и прадедов, уже в этом юбилейном году получили это почетное звание", - пояснил депутат.
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Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин отмечал, что этот закон крайне важен, так как этим решением отдается дань памяти тем, кто обеспечивал Победу 1945-го года в тылу. "В Челябинске, Ижевске, Свердловске, Горьком, Самаре, Вологде, Оренбурге. Знаю это по своему родному Саратову, в котором в годы войны была сосредоточена значительная часть оборонно-промышленного комплекса - 35 крупных оборонных предприятий: Саратовский авиационный завод, выпускавший самолеты Як-1 и Як-3, нефтеперерабатывающий завод "Крекинг", шарикоподшипниковый завод, станкостроительный завод. Они отмечены высокими государственными наградами, многим передано на вечное хранение Красное знамя Государственного Комитета Обороны", - отмечал он.
Володин также подчеркнул, что президент восстанавливает историческую справедливость, подчеркивая значимость для Победы всех, кто ковал ее в тылу, и без участия которых она была бы невозможна.
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Вячеслав ВолодинАлександр ЖуковВеликая Отечественная война (1941-1945)Госдума РФЕдиная РоссияСергей КириенкоВладимир ПутинРоссияОбщество
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