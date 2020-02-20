Производитель "Иволг" готов увеличить скорость, изменить сидения

МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. "Трансмашхолдинг" (ТМХ) готов увеличить скорость поездов "Иволга" в следующих версиях до 160 километров в час, изменить двери, сидения и сделать подлокотники, сообщил руководитель технического управления дирекции по развитию пассажирского транспорта Михаил Куприянов.

Поезда "Иволга" в настоящее время курсируют по Московским центральным диаметрам (МЦД). По словам Куприянова, при разработке "Иволги" основное внимание было уделено решению для города, и поезд создавался как городской.

"Но при разработке этого электропоезда мы закладывали и платформенный подход. Сейчас у нас запущен проект по дальнейшему развитию "Иволги". Это "Иволга 3.0", которая будет позволять иметь улучшенные характеристики, в первую очередь это, конечно, конструкционная скорость. Мы планируем поднять конструкционную скорость для поезда "Иволга" до 160 километров в час", - сказал Куприянов в четверг в ходе круглого стола в газете "Гудок".

"Мы сейчас активно прорабатываем вопросы изменения конфигурации дверей: либо две двери, либо три двери на сторону вагона, чтобы обеспечить ещё больший пассажирообмен между платформой и вагоном, изменить посадку пассажиров, сделать более комфортной многорядной, либо какие-то современные диваны предусмотреть, планировки", - продолжил перечислять он.

По его словам, это всё сейчас в развитии. "Если есть такая потребность, будет заказ, мы обязательно выполним", - сказал Куприянов.