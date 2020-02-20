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Производитель "Иволг" готов увеличить скорость, изменить сидения
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РИА Новости

Производитель "Иволг" готов увеличить скорость, изменить сидения

13:03 20.02.2020
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© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанкПоезд Московского центрального диаметра на станции в Одинцово
Поезд Московского центрального диаметра на станции в Одинцово
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
Перейти в фотобанк
Поезд Московского центрального диаметра на станции в Одинцово. Архивное фото
МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. "Трансмашхолдинг" (ТМХ) готов увеличить скорость поездов "Иволга" в следующих версиях до 160 километров в час, изменить двери, сидения и сделать подлокотники, сообщил руководитель технического управления дирекции по развитию пассажирского транспорта Михаил Куприянов.
Поезда "Иволга" в настоящее время курсируют по Московским центральным диаметрам (МЦД). По словам Куприянова, при разработке "Иволги" основное внимание было уделено решению для города, и поезд создавался как городской.
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"Но при разработке этого электропоезда мы закладывали и платформенный подход. Сейчас у нас запущен проект по дальнейшему развитию "Иволги". Это "Иволга 3.0", которая будет позволять иметь улучшенные характеристики, в первую очередь это, конечно, конструкционная скорость. Мы планируем поднять конструкционную скорость для поезда "Иволга" до 160 километров в час", - сказал Куприянов в четверг в ходе круглого стола в газете "Гудок".
"Мы сейчас активно прорабатываем вопросы изменения конфигурации дверей: либо две двери, либо три двери на сторону вагона, чтобы обеспечить ещё больший пассажирообмен между платформой и вагоном, изменить посадку пассажиров, сделать более комфортной многорядной, либо какие-то современные диваны предусмотреть, планировки", - продолжил перечислять он.
По его словам, это всё сейчас в развитии. "Если есть такая потребность, будет заказ, мы обязательно выполним", - сказал Куприянов.
Участники круглого стола задали вопрос про подлокотники в "Иволгах". "По поводу подлокотников. Очень много это обсуждали с нашим заказчиком, предлагали различные варианты кресел со складными подлокотниками, с правыми, левыми подлокотниками. Выбрана была такая концепция, которая обеспечивает минимально необходимый уровень комфорта для проезда в пригороде. Поэтому, если будет такая потребность и дополнительная опция, мы готовы ее установить и реализовать", - ответил Куприянов.
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Иволга (поезд)Московские центральные диаметры (МЦД)ТрансмашхолдингЭкономика
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